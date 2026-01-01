Біля Луцька небайдужа сусідка врятувала кілька сімей, які спали в палаючому будинку. ФОТО

Іноді життя тримається на одному рішенні - не пройти повз. Небайдужість сусідки врятувало життя для членів кількох сімей, які перебували в охопленому вогнем будинку.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Волинській області.

Уранці 19 березня у селі Забороль Луцького району загорівся одноповерховий будинок на шість квартир. Вогонь швидко поширювався покрівлею.
Сусідка Лілія Самойленко, повертаючись додому, помітила дим. Не списала на туман, не пройшла повз, жінка одразу зрозуміла: це небезпека. У будинку було багато дітей - і саме це стало для неї сигналом діяти негайно. Викликала рятувальників - і кинулася будити мешканців квартир. Стукала у вікна, повідомляючи про небезпеку. Потім допомагала молодій родині, над оселею якої горіло найдужче, виносити дітей.
"Паніки не було. Я просто знала, що треба робити. Коли забирала дівчинку, бачила - над головою вже горить стеля".
Завдяки своєчасним діям пані Лілії люди встигли вийти з небезпеки ще до того, як палаюче перекриття почало падати додолу.
Рятувальники, які прибули за викликом, локалізували пожежу о 06:28 і ліквідували о 06:42. Під керівництвом оперативно-координаційного центру працювали 4 відділення, 2 ланки ГДЗС, було залучено 5 одиниць техніки.
Ймовірна причина - недолік конструкції твердопаливного котла.

