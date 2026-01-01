Біля Луцька небайдужа сусідка врятувала кілька сімей, які спали в палаючому будинку. ФОТО

Іноді життя тримається на одному рішенні - не пройти повз. Небайдужість сусідки врятувало життя для членів кількох сімей, які перебували в охопленому вогнем будинку.Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Волинській області.Уранці 19 березня у селі Забороль Луцького району загорівся одноповерховий будинок на шість квартир. Вогонь швидко поширювався покрівлею.Сусідка, повертаючись додому, помітила дим. Не списала на туман, не пройшла повз, жінка одразу зрозуміла: це небезпека. У будинку було багато дітей - і саме це стало для неї сигналом діяти негайно. Викликала рятувальників - і кинулася будити мешканців квартир. Стукала у вікна, повідомляючи про небезпеку. Потім допомагала молодій родині, над оселею якої горіло найдужче, виносити дітей."Паніки не було. Я просто знала, що треба робити. Коли забирала дівчинку, бачила - над головою вже горить стеля".Завдяки своєчасним діям пані Лілії люди встигли вийти з небезпеки ще до того, як палаюче перекриття почало падати додолу.Рятувальники, які прибули за викликом, локалізували пожежу о 06:28 і ліквідували о 06:42. Під керівництвом оперативно-координаційного центру працювали 4 відділення, 2 ланки ГДЗС, було залучено 5 одиниць техніки.Ймовірна причина - недолік конструкції твердопаливного котла.