Швидко їздить та хамовитий: лучанка поскаржилася на водія маршрутки





Про це написала у соцмережі facebook Марічка Вогник-Руденька, - інформує



Допис подаємо без змін.



Вчора писали про хороших водіїв, я їх знаю і дуже щиро рада, що пасажири з повагою та любов'ю оцінили їх доброту й відношення до людей.



Я знаю не з чуток, що таке "робота з людьми", тому і водіям завжди дякую, виходячи з автобуса.



Але я сьогодні стала учасницею дуже прикрої ситуації. І хочеться за себе вступитися. Бо мене важко вивести з рівноваги, проте, людська наглість, зверхність та самоуправство шокує завжди.



Їду автобусом №24 до зупинки Кривий Вал за ринком. Розумію, що водій кудись дуже поспішає. Не знаю , можливо на пожежу, можливо, хтось народжував на кінечній.. ну, все ж може бути в людини.. Тому, ще біля ринку, пересідаю на сидіння при самих дверях і зарання натискаю кнопку, бо ж бачу, що зараз набере швидкість і не зупиниться, адже відстань там не дуже велика. Думала, стану в дверях, проте побоялася не встояти, адже їхав водій, як на віражах, мотиляючи і машиною, і людьми з боку в бік. Та й загалом, за правилами, якщо є місця, то пасажири все ж повинні сидіти під час руху.



Ще один з пасажирів, Ветеран Війни, що потім вступився за мене, теж скаржився, що не може втриматися при такій їзді.



Отож, долітаючи до потрібної мені зупинки, водій на ходу відкриває двері. Автобус навіть до кінця не зупинився. А я цього, між іншим, чекала, бо вибачте, парашута з собою не було, щоб скакати, як десантниця. Коли відчула, що інертний рух зменшився і я вже не полечу лобом вперед, встала, але не встигла і два кроки до дверей зробити, як автобус знову рвонув з місця, на ходу закриваючи двері.



Натисла кнопку ще раз. Нуль по фазі. Нема контакту. Водій з абсолютно торжественним виглядом дивиться на мою реакцію в дзеркало огляду салону.



Вибачте, тут я не стрималася. Підійшла і виказала все, що думаю про таке водіння. Адже, ми на дорозі, а не на американських гірках ! Проте, ясно, що в нього була купа аргументів, супроти моїх. Вів себе досить агресивно, до речі. Поки, не сказала, що буду писати скаргу. Звуть його Сергій. Прізвище називати відмовився.



Я не знаю, кого в моєму обличчі він сьогодні намагався покарати, але дарма це зробив. Бо зриватися на невинних людях, особливо на жінках, це дуже неправильно, несправедливо і неввічливо.



Дякую незнайомому чоловіку, Ветерану Війни, який мене підтримав. При ньому водій таки зм'якшився, проте все одно обурювався нашому незадоволенню його їздою.



Пишу сюди, бо зважаючи на реальність, саме цей майданчик Теревень, найбільше і впливає на людей.



Буду рада, якщо пан Сергій перегляне своє відношення до правил дорожнього руху, до людей та до своїх професійних обов'язків.

