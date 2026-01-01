На війні загинув Герой з Волині Олександр Слебік

На фронті загинув матрос – Слебік Олександр Вікторович 09.04.1987 р.н., уродженець с. Новй Двір.

Про це повідомляє Турійська селищна рада.

Не стало захисника 8 березня 2026 року під час виконання бойового завдання в Дніпропетровській області.

У зв’язку із трагічною звісткою у громаді оголошується триденна жалоба.

Про повернення Героя «на щиті» та чин поховання воїна повідомлять додатково.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

