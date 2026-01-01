На війні загинув Герой з Волині Олександр Слебік
Сьогодні, 21:15
На фронті загинув матрос – Слебік Олександр Вікторович 09.04.1987 р.н., уродженець с. Новй Двір.
Про це повідомляє Турійська селищна рада.
Не стало захисника 8 березня 2026 року під час виконання бойового завдання в Дніпропетровській області.
У зв’язку із трагічною звісткою у громаді оголошується триденна жалоба.
Про повернення Героя «на щиті» та чин поховання воїна повідомлять додатково.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.
