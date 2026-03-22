На Одеській залізниці під час евакуації загинула провідниця





Повідомляється, що ворог атакував локомотив приміського поїзда на Придніпровській залізниці. Завдяки завчасній евакуації не постраждали ані пасажири, ані локомотивна бригада.



Проте під час евакуації пасажирів провідниця отримала смертельні травми зустрічним поїздом.



"Евакуація при дроновій небезпеці для пасажирських поїздів рятує життя, але водночас може нести й критичну небезпеку при найменшій необорежності.



На жаль, сьогодні маємо і вкрай прикрий випадок: на Одеській залізниці при зупинці поїзда та евакуації пасажирів смертельно трамвовано провідницю зустрічним поїздом, який також прямував до своєї евакуаційної зупинки. Крім того, травми середньої тяжкості отримав один з пасажирів", - йдеться в повідомленні.



Наразі триває ретельне розслідування нещасного випадку.



Представники "Укрзалізниці" стежать за станом потерпілого.

