Росіяни почали наступ у Донецькій області, - ISW





Про це повідомляє



Аналітики зазначають, що окупанти активізували наступальні дії на сході України, ймовірно, розпочавши масштабну весняно-літню кампанію проти головної лінії оборони ЗСУ в Донецькій області, відомої як "пояс фортець".



За даними ISW, основні бойові дії наразі зосереджені на Лиманському напрямку, де ворог намагається створити умови для подальшого просування на Слов'янськ.



За даними українських військових, 19 березня російські підрозділи здійснили батальйонний штурм із залученням понад 500 військових, десятків броньованих машин та великої кількості легкої техніки, зокрема мотоциклів і багі.



Атака проводилася одночасно з кількох напрямків, що свідчить про зміну тактики - від руху колонами до розосереджених ударів для ускладнення роботи українських дронів.



Зазначається, що Лиман є ключовим опорним пунктом на шляху до Слов'янська та Краматорська. Посилення тиску на цьому напрямку має створити передумови для подальших атак із різних флангів, включно зі сходу та південного сходу.



Паралельно російські війська готуються до активізації бойових дій південніше - на Краматорському та Костянтинівському напрямках. Там фіксується перекидання техніки, збільшення кількості артилерійських ударів і застосування дронів, зокрема FPV та ударних безпілотників.



Крім наземних атак, Росія нарощує авіаційні та дронові удари, використовуючи керовані авіабомби та баражуючі боєприпаси. Ці дії спрямовані на порушення логістики ЗСУ та ослаблення оборонних можливостей перед подальшими штурмами.



Водночас українські сили завдають значних втрат росіянам. За оцінками, під час одного з нещодавніх штурмів російські війська втратили більшість особового складу, що ставить під сумнів здатність Росії довго підтримувати інтенсивність таких атак.



Аналітики вважають, що попри активізацію наступу, російські війська навряд чи зможуть захопити весь "фортечний пояс" у 2026 році. Проте, бої на Донеччині, ймовірно, залишатимуться інтенсивними, а просування ворога супроводжуватиметься значними втратами.



Весняно-літній наступ росіян



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська останніми тижнями активізували наступальні дії на окремих ділянках фронту.



Особливо помітне зростання атак на Запорізькому напрямку, де інтенсивність штурмів подекуди перевищила показники однієї з найбільш напружених ділянок фронту - району Покровська.



За даними DeepState, російське командування також проводить перегрупування сил і поповнення резервів. Аналітики вважають, що такі дії можуть бути пов'язані зі зміною погодних умов і появою густої рослинності, що здатне вплинути на тактику бойових дій на фронті.



Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що весняна наступальна кампанія росіян вже провалилася.



За його словами, російські війська зараз не можуть просуватися технікою, а лише здійснюють спроби інфільтрації невеликими групами. При цьому прагнення завершити війну у Росії немає.



Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що найвища інтенсивність наступальних дій росіян фіксується на Запорізькому напрямку - в районі Гуляйполя.



Однак російські війська останніми днями збільшили кількість механізованих атак на фронті в рамках посиленої підготовки до весняно-літнього наступу.



Вчора, 21 березня, командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький повідомив, що окупанти одночасно атакували на семи напрямках на Лиманському напрямку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська, ймовірно, розпочали весняно-літній наступ проти українського "поясу фортець" на Донеччині. Основний тиск зосереджено на Лиманському напрямку, який відкриває шлях до Слов'янська і Краматорська.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).Аналітики зазначають, що окупанти активізували наступальні дії на сході України, ймовірно, розпочавши масштабну весняно-літню кампанію проти головної лінії оборони ЗСУ в Донецькій області, відомої як "пояс фортець".За даними ISW, основні бойові дії наразі зосереджені на Лиманському напрямку, де ворог намагається створити умови для подальшого просування на Слов'янськ.За даними українських військових, 19 березня російські підрозділи здійснили батальйонний штурм із залученням понад 500 військових, десятків броньованих машин та великої кількості легкої техніки, зокрема мотоциклів і багі.Атака проводилася одночасно з кількох напрямків, що свідчить про зміну тактики - від руху колонами до розосереджених ударів для ускладнення роботи українських дронів.Зазначається, що Лиман є ключовим опорним пунктом на шляху до Слов'янська та Краматорська. Посилення тиску на цьому напрямку має створити передумови для подальших атак із різних флангів, включно зі сходу та південного сходу.Паралельно російські війська готуються до активізації бойових дій південніше - на Краматорському та Костянтинівському напрямках. Там фіксується перекидання техніки, збільшення кількості артилерійських ударів і застосування дронів, зокрема FPV та ударних безпілотників.Крім наземних атак, Росія нарощує авіаційні та дронові удари, використовуючи керовані авіабомби та баражуючі боєприпаси. Ці дії спрямовані на порушення логістики ЗСУ та ослаблення оборонних можливостей перед подальшими штурмами.Водночас українські сили завдають значних втрат росіянам. За оцінками, під час одного з нещодавніх штурмів російські війська втратили більшість особового складу, що ставить під сумнів здатність Росії довго підтримувати інтенсивність таких атак.Аналітики вважають, що попри активізацію наступу, російські війська навряд чи зможуть захопити весь "фортечний пояс" у 2026 році. Проте, бої на Донеччині, ймовірно, залишатимуться інтенсивними, а просування ворога супроводжуватиметься значними втратами.Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська останніми тижнями активізували наступальні дії на окремих ділянках фронту.Особливо помітне зростання атак на Запорізькому напрямку, де інтенсивність штурмів подекуди перевищила показники однієї з найбільш напружених ділянок фронту - району Покровська.За даними DeepState, російське командування також проводить перегрупування сил і поповнення резервів. Аналітики вважають, що такі дії можуть бути пов'язані зі зміною погодних умов і появою густої рослинності, що здатне вплинути на тактику бойових дій на фронті.Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що весняна наступальна кампанія росіян вже провалилася.За його словами, російські війська зараз не можуть просуватися технікою, а лише здійснюють спроби інфільтрації невеликими групами. При цьому прагнення завершити війну у Росії немає.Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що найвища інтенсивність наступальних дій росіян фіксується на Запорізькому напрямку - в районі Гуляйполя.Однак російські війська останніми днями збільшили кількість механізованих атак на фронті в рамках посиленої підготовки до весняно-літнього наступу.Вчора, 21 березня, командир Третього армійського корпусуповідомив, що окупанти одночасно атакували на семи напрямках на Лиманському напрямку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію