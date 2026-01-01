Завтра на Волині прощатимуться з воїном Михайлом Чикирдою
Сьогодні, 12:20
На Волині прощатимуться з 34-річним захисником Михайлом Чикирдою.
Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"Сьогодні о 16:00 похоронний кортеж вирушить із моргу до рідного дому військовослужбовця на вулицю Княгині Ольги, 4.
У понеділок, 23 березня, о 12:00 вдома священнослужителі відслужать заупокійну молитву.
Орієнтовно о 13:00 кортеж із захисником «На щиті» вирушить до села Свійчів Оваднівської громади, де о 14:00 у місцевому храмі відбудеться відспівування", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що поховають військовослужбовця на кладовищі села Свійчів.
"Прошу сформувати коридор шани за маршрутом слідування кортежу та віддати належну шану воїну, який поклав своє життя за незалежність нашої держави. Низький уклін та вічна пам’ять Герою!" - зазначив міський голова.
Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
