Завтра на Волині прощатимуться з воїном Михайлом Чикирдою

На Волині прощатимуться з 34-річним захисникомПро це повідомив міський голова Володимира"Сьогодні о 16:00 похоронний кортеж вирушить із моргу до рідного дому військовослужбовця на вулицю Княгині Ольги, 4.У понеділок, 23 березня, о 12:00 вдома священнослужителі відслужать заупокійну молитву.Орієнтовно о 13:00 кортеж із захисником «На щиті» вирушить до села Свійчів Оваднівської громади, де о 14:00 у місцевому храмі відбудеться відспівування", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що поховають військовослужбовця на кладовищі села Свійчів."Прошу сформувати коридор шани за маршрутом слідування кортежу та віддати належну шану воїну, який поклав своє життя за незалежність нашої держави. Низький уклін та вічна пам’ять Герою!" - зазначив міський голова.