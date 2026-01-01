У Словаччині почали розслідування проти Фіцо

Словацькі правоохоронні органи розпочали розслідування щодо прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо за підозрою у державній зраді та інших злочинах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW із посиланням на заяву лідера опозиційної партії «Свобода та солідарність» Браніслава Грелінга у соцмережах.

За словами Грелінга, він подав заяву щодо Фіцо місяць тому. Окрім його колег по партії, до заяви приєдналися ще понад 13 тисяч людей, додав лідер опозиції.

Згідно з інформацією Aktuality.sk, партія «Свобода та солідарність» звинувачує Фіцо у зловживанні повноваженнями, злочинах проти людяності, державній зраді, а також у вчиненні терористичного акту. Ці обвинувачення пов’язані із рішенням словацького прем’єра припинити екстрені постачання електроенергії Україні, йдеться у матеріалі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Фіцо
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Сьогодні, 18:30
Сьогодні, 17:08
Сьогодні, 16:46
Сьогодні, 16:42
Сьогодні, 16:04
Медіа
відео
1/8