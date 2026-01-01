У Словаччині почали розслідування проти Фіцо

Роберта Фіцо за підозрою у державній зраді та інших злочинах.



Як передає Браніслава Грелінга у соцмережах.



За словами Грелінга, він подав заяву щодо Фіцо місяць тому. Окрім його колег по партії, до заяви приєдналися ще понад 13 тисяч людей, додав лідер опозиції.



Згідно з інформацією Aktuality.sk, партія «Свобода та солідарність» звинувачує Фіцо у зловживанні повноваженнями, злочинах проти людяності, державній зраді, а також у вчиненні терористичного акту. Ці обвинувачення пов’язані із рішенням словацького прем’єра припинити екстрені постачання електроенергії Україні, йдеться у матеріалі.

Словацькі правоохоронні органи розпочали розслідування щодо прем'єр-міністра країни за підозрою у державній зраді та інших злочинах. Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW із посиланням на заяву лідера опозиційної партії «Свобода та солідарність» Браніслава Грелінга у соцмережах.

