Занесені до Червоної книги України: на луцьких ринках торгують первоцвітами





Інспектори від початку сезону цвітіння первоцвітів уже здійснили 54 перевірки, про це 26 березня повідомили в обласному управлінні Держекоінспекції, пише



Так, 25 березня під час перевірки на одному із ринків у Луцьку зафіксували факт продажу цибулі ведмежої (черемші), яка належить до ранньоквітучих рослин та підлягає охороні. На продавця склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали справи буде скеровано до суду. У продавця вилучили 60 одиниць цибулі ведмежої.



Відповідальність за торгівлю первоцвітами



Відповідно до ст. 88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення за незаконну торгівлю об’єктами рослинного світу передбачений штраф:



на громадян — від 510 до 1700 грн



на посадових осіб — від 1700 до 5100 грн з конфіскацією рослин.



У Держекоінспекції нагадують, що значна частина ранньоквітучих рослин занесена до Червоної книги України, серед них і цибуля ведмежа. Їх масове збирання призводить до поступового зникнення у природному середовищі. Торгівля такими рослинами заборонена законом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині тривають заходи з охорони ранньоквітучих рослин. Держекоінспектори моніторять луцькі ринки та продавців, які торгують рослинами, що занесені до Червоної книги України.Інспектори від початку сезону цвітіння первоцвітів уже здійснили 54 перевірки, про це 26 березня повідомили в обласному управлінні Держекоінспекції, пише Суспільне Так, 25 березня під час перевірки на одному із ринків у Луцьку зафіксували факт продажу цибулі ведмежої (черемші), яка належить до ранньоквітучих рослин та підлягає охороні. На продавця склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали справи буде скеровано до суду. У продавця вилучили 60 одиниць цибулі ведмежої.Відповідно до ст. 88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення за незаконну торгівлю об’єктами рослинного світу передбачений штраф:на громадян — від 510 до 1700 грнна посадових осіб — від 1700 до 5100 грн з конфіскацією рослин.У Держекоінспекції нагадують, що значна частина ранньоквітучих рослин занесена до Червоної книги України, серед них і цибуля ведмежа. Їх масове збирання призводить до поступового зникнення у природному середовищі. Торгівля такими рослинами заборонена законом.

