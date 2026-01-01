Як забронювати «красивий» номерний знак у Луцьку і скільки це коштує
Сьогодні, 20:38
Хочете «красивий» номер? Його можна забронювати ще до купівлі авто.
У Кабінеті водія доступна онлайн-послуга бронювання номерних знаків – і скористатися нею можна навіть без зареєстрованого транспортного засобу, пише "Конкурент".
Як це працює:
обираєте бажану комбінацію
визначаєте сервісний центр МВС
бронюєте номер за собою
Важливо: номер закріплюється саме за вами (передати іншій особі неможливо).
Термін бронювання – до 15 днів. За цей час потрібно зареєструвати авто та закріпити номерний знак. Якщо ні — бронювання скасовується.
Вартість бронювання – від 162 грн + оплата за обрану комбінацію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
У Кабінеті водія доступна онлайн-послуга бронювання номерних знаків – і скористатися нею можна навіть без зареєстрованого транспортного засобу, пише "Конкурент".
Як це працює:
обираєте бажану комбінацію
визначаєте сервісний центр МВС
бронюєте номер за собою
Важливо: номер закріплюється саме за вами (передати іншій особі неможливо).
Термін бронювання – до 15 днів. За цей час потрібно зареєструвати авто та закріпити номерний знак. Якщо ні — бронювання скасовується.
Вартість бронювання – від 162 грн + оплата за обрану комбінацію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
