Як забронювати «красивий» номерний знак у Луцьку і скільки це коштує

Хочете «красивий» номер? Його можна забронювати ще до купівлі авто.

У Кабінеті водія доступна онлайн-послуга бронювання номерних знаків – і скористатися нею можна навіть без зареєстрованого транспортного засобу, пише "Конкурент".
Як це працює:

обираєте бажану комбінацію
визначаєте сервісний центр МВС
бронюєте номер за собою
Важливо: номер закріплюється саме за вами (передати іншій особі неможливо).

Термін бронювання – до 15 днів. За цей час потрібно зареєструвати авто та закріпити номерний знак. Якщо ні — бронювання скасовується.

Вартість бронювання – від 162 грн + оплата за обрану комбінацію.

