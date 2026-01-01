Як забронювати «красивий» номерний знак у Луцьку і скільки це коштує





У Кабінеті водія доступна онлайн-послуга бронювання номерних знаків – і скористатися нею можна навіть без зареєстрованого транспортного засобу, пише

Як це працює:



обираєте бажану комбінацію

визначаєте сервісний центр МВС

бронюєте номер за собою

Важливо: номер закріплюється саме за вами (передати іншій особі неможливо).



Термін бронювання – до 15 днів. За цей час потрібно зареєструвати авто та закріпити номерний знак. Якщо ні — бронювання скасовується.



Вартість бронювання – від 162 грн + оплата за обрану комбінацію.

Хочете «красивий» номер? Його можна забронювати ще до купівлі авто.

