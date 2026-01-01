На війні загинув Герой з Волині Олександр Домальчук

На війні загинув Герой з Волині Олександр Домальчук
Повідомили про загибель Героя з Любешівської громади Олександра Домальчука.

Про це інфомує Любешівська територіальна громада у соцмережах.

25 березня 2026 року, під час виконання бойового завдання на території Харківської області, загинув солдат Домальчук Олександр Володимирович, 1985 року народження, житель села Угриничі.

«Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя, розділяю Ваш біль і горе. Вічна пам’ять, честь і шана мужньому воїну-земляку! Низький уклін Герою!», – написав селищний голова Олег Кух.

Редація ВолиньPost доєднується до співчутливих слів і вислолює свої співчуття рідним та близьким Героя.

