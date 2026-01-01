Рослини, які не зникають: що відбувається зі штучними квітами з кладовищ Луцька





Про це Сергій Михалевич.



Водій Луцького спецкомбінату комунально-побутового обслуговування Олександр Галкін каже, що напередодні Провідного тижня на міському кладовищі активно прибирають могили. За його словами, тут близько 60 тисяч поховань, більшість із яких прикрашені штучними квітами та вінками.



"В середньому вивозимо від 2 до 3 машин за день, вага — від 2,7 до 6 тонн. Штучні вінки також присутні, квіти. Все, що є на могилах, люди викидають на сміття", — каже Олександр Галкін.



Лучанка Ірина Товкач розповідає, що обирає штучні квіти, бо вони довше зберігають вигляд.



"Ці квітки ти залишив і воно трошки довше тримає хоч якусь окрасу, тому краще виглядає. Але якби була можливість живі квіточки постійно замінювати, це було б добре. Але в нас такий темп життя, що не завжди виходить", — розповіла лучанка.



Поруч інша лучанка Оксана Макарчук доглядає за могилою родичів і надає перевагу живим квітам.



"Тут квіти ростуть завжди, цілий рік. Тьотя Ніна дуже любить квіти, вона своєму синові Юрі завжди їх насаджує. Вона доглядає за ними. От вона приїхала, я їй трошки помагаю", — каже Оксана Макарук.



За словами Сергія Михалевича, штучні квіти та вінки не підлягають переробці через склад матеріалів.



"Штучний букет складається не тільки з пластику, а й із синтетичної тканини, є металевий дріт, плівки. Щоб це відсортувати, потрібно все розділити. В Україні не скрізь є така можливість. У великих містах немає підприємств, які могли б це зробити. Тому такі вироби потрапляють у залишкові відходи", — зазначає він.



Начальник відділу також зазначив, на кожному пластиковому виробі має бути маркування, але на штучних квітах та вінках його немає, тому переробники не можуть визначити тип пластику і застосувати відповідну технологію.



Еколог Володимир Радзій пояснює, що штучні квіти розкладаються сотні років і шкодять довкіллю.



"Період розкладу становить від 100 до 500 років. Наразі немає екологічно чистих технологій для їх переробки. Якщо спалювати пластик, у повітря потрапляє велика кількість парникових газів і канцерогенних сполук, які шкідливо впливають на здоров’я людей і довкілля", — каже він.



Штучні квіти та вінки продають на луцьких ринках. Продавці, з якими поспілкувалося Суспільне, розповіли, що продукція переважно китайського виробництва і не має сертифікатів.



За словами Володимира Радзія, в Україні відсутнє законодавство, яке б зобов’язувало сертифікувати таку продукцію.



"Продукція, яка надходить в Україну, не сертифікується. Немає документів, де були б зазначені параметри якості матеріалів. Можлива лише добровільна сертифікація", — зазначає еколог.

Екологи підрахували: із тисячі могил, прикрашених штучними квітами, за рік утворюється близько 5 тонн відходів, які забруднюють ґрунт і підземні води токсичними речовинами.

