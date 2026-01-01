Парковка біля залізничного вокзалу у Луцьку буде платною





Про це повідомив директор комунального підприємства «Автопарксервіс» Олег Бахтай під час засідання комісії з питань комунального майна, передає



«Зараз ми активно займаємося розробкою схеми організації дорожнього руху на Привокзальному майдані.. Це досить складна парковка, бо вона – проїзна. Потрібно грамотно розробити схему руху. Там буде парковка з використанням обмежувачів, шлагбаумів, у такому самому форматі, як на Богдана Хмельницького», – розповів Бахтай.



Нагадаємо: вартість паркування біля обласного драмтеатру становить 30 гривень за годину.

У Луцьку планують облаштувати платну парковку біля залізничного вокзалу. Там встановлять шлагбауми та обмежувачі, щоб організувати лад на проїзній частині, як це зробили на вулиці Богдана Хмельницького, біля драмтеатру.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію