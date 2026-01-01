Найгірші цифри з 2022 року: у РФ зафіксували рекордне падіння довіри до Путіна

Володимира Путіна серед росіян впала до найнижчого рівня з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну. Цікаво, що це демонструють навіть "офіційні" опитування.



Про це повідомляє



На громадські настрої в РФ почали суттєво впливати три фактори. Це втома від війни, уповільнення економіки та посилення податкового тиску. Результати опитування, яке провів державний центр ВЦИОМ за період з 19 по 22 березня, показали, що рейтинги Путіна демонструють негативну динаміку:



Рівень довіри до Путіна: знизився з 76,7% до 75%.



Рівень схвалення діяльності Путіна: впав на 1,9% до 70,1%.



Зазначається, що нижчі показники були тільки в лютому 2022 року. Водночас антирейтинг Путіна росте: 20,1% росіян заявили, що не довіряють йому, а 183% - що не схвалюють роботу диктатора.



З огляду на те, що в Росії бояться висловлювати реальну думку, а "опитування" проводила підконтрольна російському режиму структура - це рекордні негативні показники за весь час конфлікту. Аналітики вважають, що цифри можуть бути відкорегованими, та називають кілька факторів такої радикальної зміни настроїв:



Економічний тиск: Підвищення ПДВ з початку року та високі відсоткові ставки для стримування інфляції вдарили по доходах домогосподарств у Росії.



Втома від війни: Опитування незалежного "Левада-центру" раніше показало, що 67% росіян виступають за перехід до мирних переговорів.



Побутові чинники: Масові перебої в роботі інтернету та загальне відчуття стагнації підсилюють невдоволення росіян діями влади..



"Втома громадськості є причиною стагнації рейтингів. На практиці всі просто виживають", - підбив підсумки Андрій Колесніков, московський політичний аналітик.



Окремо нагадаємо, що Путін провів 26 березня закриту зустріч із російськими олігархами, де висунув їм вимогу "скинутися" на війну грошима. Щонайменше двоє погодилися.



Ще до цього Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що російська економіка увійшла у фазу найглибшої кризи за останні 20 років, яку порівнюють зі сценарієм пізнього СРСР. А бюджет РФ на 2026 рік тріщав по швах, оскільки перші місяці були завершені з величезним дефіцитом.

Довіра до російського диктаторасеред росіян впала до найнижчого рівня з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну. Цікаво, що це демонструють навіть "офіційні" опитування.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.На громадські настрої в РФ почали суттєво впливати три фактори. Це втома від війни, уповільнення економіки та посилення податкового тиску. Результати опитування, яке провів державний центр ВЦИОМ за період з 19 по 22 березня, показали, що рейтинги Путіна демонструють негативну динаміку:Рівень довіри до Путіна: знизився з 76,7% до 75%.Рівень схвалення діяльності Путіна: впав на 1,9% до 70,1%.Зазначається, що нижчі показники були тільки в лютому 2022 року. Водночас антирейтинг Путіна росте: 20,1% росіян заявили, що не довіряють йому, а 183% - що не схвалюють роботу диктатора.З огляду на те, що в Росії бояться висловлювати реальну думку, а "опитування" проводила підконтрольна російському режиму структура - це рекордні негативні показники за весь час конфлікту. Аналітики вважають, що цифри можуть бути відкорегованими, та називають кілька факторів такої радикальної зміни настроїв:Економічний тиск: Підвищення ПДВ з початку року та високі відсоткові ставки для стримування інфляції вдарили по доходах домогосподарств у Росії.Втома від війни: Опитування незалежного "Левада-центру" раніше показало, що 67% росіян виступають за перехід до мирних переговорів.Побутові чинники: Масові перебої в роботі інтернету та загальне відчуття стагнації підсилюють невдоволення росіян діями влади.."Втома громадськості є причиною стагнації рейтингів. На практиці всі просто виживають", - підбив підсумки, московський політичний аналітик.Окремо нагадаємо, що Путін провів 26 березня закриту зустріч із російськими олігархами, де висунув їм вимогу "скинутися" на війну грошима. Щонайменше двоє погодилися.Ще до цього Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що російська економіка увійшла у фазу найглибшої кризи за останні 20 років, яку порівнюють зі сценарієм пізнього СРСР. А бюджет РФ на 2026 рік тріщав по швах, оскільки перші місяці були завершені з величезним дефіцитом.

