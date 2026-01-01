28 березня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження у журналістки(на фото). Вітаємо її з цим святом, зичимо здоров’я, любові й достатку.Іменини 28 березня святкують Іларіон, Степан, Ілля, Лазар, Сава, Марія.Вітаємо усіх, хто носить ці імена, з днем ангела, бажаємо успіхів у всіх починаннях і прихильності ангела-охоронця.28 березня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Іларіона. Святий, який за свої благодіяння отримав від Господа дар дивотворення. Наприклад, коли була сильна посуха, то міг викликати дощ. А ще Іларіон зцілював хвороби і допомагав тваринам. Існує церковний переказ, який свідчить, що 754 року преподобний постраждав через напад на церкву. Тоді схопили його і деяких інших ченців, а потім відіслали на далекі острова. Були й ті, кого довго і сильно мучили.28 березня Всесвітній день історика. Професійне свято істориків, які живуть в різних куточках світу. Цей фах неооцінює багато людей, проте саме історики достеменно знають все про наше минуле і можуть вплинути на наше майбутнє. Достеменно невідомо, як саме і ким було створене це свято. Одним із перших істориків був Геродот, який жив в Стародавній Греції у V столітті до нашої ери. Його праця "Історія" дійшла до наших днів. Вона описує великі діяння еллінів, як тоді називалися греки, та варварів, розповідає про війни, які велися між ними.А ще 28 березня День народження пральної машини. Дату обрали тому, що саме цього дня 1851 року американець Джеймс Кінг отримав патент на свій прототип пральної машини. Цікаво, що перший патент на саму пральну машину був виданий ще 1691 року. Цей незамінний помічник сучасності пройшов дійсно довгий та складний шлях, розвинувшись від ручного методу роботи до звичного нам автоматичного.