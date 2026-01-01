Чи будуть електронні повістки в «Резерв+»: в Міноборони дали відповідь
Сьогодні, 03:11
В Міністерстві оборони України спростували інформацію про те, що з квітня нібито почнуть розсилатися електронні повістки через додаток "Резерв+".
Про це РБК-Україна повідомили в Міноборони.
Як зазначили у міністерстві, інформація про нібито надсилання електронних повісток взагалі не відповідає дійсності. Зокрема у законодавстві немає такого поняття, як електронна повістка - тому жоден державний орган не може формувати чи надсилати такі документи.
"У застосунку Резерв+ такої функціональності немає, і жодних робіт над її створенням не ведеться. Резерв+ має іншу логіку. Це інструмент для швидкої та прозорої взаємодії громадян із державою: оновлення даних, доступ до інформації, спрощення процесів без зайвої бюрократії", - сказано у коментарі.
Тому, додали у міністерстві, будь-які повідомлення про "електронні повістки", які нібито будуть надсилатися через "Резерв+" - це "або непорозуміння, або свідоме викривлення інформації".
"Закликаємо орієнтуватися на офіційні джерела і перевірені повідомлення", - зазначили в МОУ.
"Електронні повістки": що відомо
Зазначимо, трохи раніше низка українських ЗМІ повідомила, що з 1 квітня нібито будуть надсилатися електронні повістки. Приходити вони нібито будуть в кабінет військовозобов'язаного у "Резерв+".
При цьому повістка нібито вважалась б врученою за фактом того, що вона надійшла до електронного кабінету - незалежно від того, чи побачив та отримав її військовозобов'язаний. Тоді як зараз головний легальний спосіб дистанційного вручення повістки від ТЦК - це лист через "Укрпошту".
Також нещодавно в ЗМІ поширилися заяви народної депутатки від фракції "Слуга народу" Юлії Яцик, яка повідомила, що можливість надсилання повісток через "Дію" нібито розглядають у межах реформи ТЦК та посилення мобілізації.
Після цього Міністерство цифрової трансформації офіційно повідомило, що не розглядає і не планує впроваджувати електронні повістки в "Дії". Про розробку такого функціоналу навіть не йшлося.
Останні новини
Чи будуть електронні повістки в «Резерв+»: в Міноборони дали відповідь
Сьогодні, 03:11
Тепер із манго: у «Сільпо» з'явилася нова верхівка паски
Сьогодні, 01:30
28 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Господарському суді Волині - новий голова
27 березня, 22:43