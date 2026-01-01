Великдень наближається: що відбувається з цінами на яйця

В Україні ціни на яйця можуть додати до 5% перед Великоднем, проте це зумовлено не сезонним попитом, а витратами на логістику. Ближче до травня вартість яєць може знизитися на 10%.

Про це Delo.ua повідомив аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка.

Поточні ціни яєць та прогноз до Великодня

Наразі ціни на яйця становлять в середньому 81-85 грн за десяток. Їхня вартість зросла на 14%, якщо порівнювати аналогічний період минулого року, зазначив Гопка.

Він пояснив, що ця вартість сформована під тиском зовнішніх факторів, які спричинені війною, а саме здорожченням вартості електроенергії, також фіксується здорожчання кормів, проте не суттєво.

З настанням тепла, відбувається сезонне збільшення пропозиції яєць, сказав аналітик.

"Можливе невелике збільшення цін перед Великоднем до 5%, проте це буде більше зумовлено закладанням додаткових витрат на логістику, ніж ажіотажем", - заявив Гопка.

Прогноз на травень: ціни на яйця можуть впасти на 10%

Пропозиція в цьому році є стабільною, і, скоріш за все, ближче до травня вартість яєць може знизитися на 10%, але не більше, зазначив аналітик.

"На жаль, витрати, які пов’язані з здорожчанням палива, не дадуть суттєво впасти ціні, як це було в попередніх роках в межах 15-20%", - додав експерт.

За даними Мінфіну, середня ціна курячих яєць "Ясенсвіт" (С1 10 шт) у січні 2026 року становила 82,46 грн, у лютому - 83,61 грн.

Середня ціна курячих яєць "Квочка" (С1 10 шт) у січні 2026 року була 83,83 грн, у лютому - 85,12 грн.

У 2025 році ціни на яйця на початку квітня демонстрували поступове зниження. Зокрема, якщо 28 березня десяток яєць коштував 60,85 грн, то вже 4 квітня — 60,44 грн (- 0,7%). Станом на 11 квітня ціна знизилась до 57,68 грн, що означало додаткове падіння на 4,6%.

Найбільші виробники яєць в Україні

В Україні є кілька великих виробників яєць, які постачають продукцію на внутрішній ринок та на експорт. Серед них найбільш відомі такі компанії:

Агрохолдинг "Авангард" — найбільший виробник яєць в Україні, що належить до агрохолдингу UkrLandFarming. Продукцію компанії знають під брендом "Квочка". Авангард орієнтований на експорт і є значним гравцем на європейському ринку.

"Овостар Юніон" — відомий під брендом "Ясенсвіт". Компанія постачає яйця та яєчні продукти на внутрішній ринок і займає одну з провідних позицій у сегменті.

У червні 2025 року Антимонопольний комітет України розпочав справу через ознаки порушення у діях двох найбільших виробників курячих яєць.

