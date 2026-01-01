Погода зміниться: на Волині прогнозують дощі та похолодання
Найближчими днями на території Волинської області очікують на зміну погоди. Прогнозують опади та зниження температури повітря.

Про це Волинським Новинам розповіли у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

У суботу, 28 березня, буде хмарно з проясненнями. Удень місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура в області вдень – 13-18° тепла. Температура у Луцьку вдень – 15-17° тепла.

29 березня прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без суттєвих опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі – 2-7° тепла, вдень – 11-16° тепла.

Хмарно з проясненнями буде 30 березня. Часом невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 1-6° тепла, вдень – 9-14° тепла.

31 березня – хмарно. Вночі місцями дощ з мокрим снігом. Удень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від нуля до 5° тепла, вдень – 6-11° тепла.

Прогноз склала черговий синоптик Волинського обласного центру з гідрометеорології Світлана Дриганюк.

