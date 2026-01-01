У ніч проти 29 березня Україна перейде на літній час

У ніч проти неділі, 29 березня, в Україні відбудеться перехід на літній час, через що годинники необхідно перевести на одну годину вперед.Перехід на літній час відбувається відповідно до постанови Кабінету міністрів №509 від 13 травня 1996 року. Щорічно в останню неділю березня о третій годині ночі за київським часом годинникову стрілку необхідно перевести на одну годину вперед (на 4:00).Головною метою такого переходу з зимового на літній час вважається економія електроенергії та більш ефективне використання світлового дня.Більшість сучасних електронних пристроїв, таких як смартфони та ноутбуки, перейдуть автоматично на новий час. А механічні годинники доведеться коригувати вручну.Ще у жовтні 2020 року нинішній голова Верховної Ради Руслан Стефанчук подав законопроєкт №4201, який передбачає скасування переведення стрілок годинника та встановлення в Україні єдиного часу.3 березня 2021 року законопроєкт було ухвалено у першому читанні. Проте 19 березня Рада відмовилася прийняти його в цілому — за це проголосувало лише 212 депутатів. Водночас мінімально необхідною кількістю у 226 голосів парламент погодився все ж таки направити документ на повторне друге читання.Стефанчук виступав за те, щоб його законопроєкт було повторно розглянуто саме в період дії зимового часу, маючи на увазі бажання уникнути колізії навколо необхідності повернення до цього часу, оскільки про таке повернення буквально у документі не йдеться.