У ніч проти 29 березня Україна перейде на літній час
Сьогодні, 09:15
У ніч проти неділі, 29 березня, в Україні відбудеться перехід на літній час, через що годинники необхідно перевести на одну годину вперед.
Перевести стрілку на 1 годину вперед
Перехід на літній час відбувається відповідно до постанови Кабінету міністрів №509 від 13 травня 1996 року. Щорічно в останню неділю березня о третій годині ночі за київським часом годинникову стрілку необхідно перевести на одну годину вперед (на 4:00).
Головною метою такого переходу з зимового на літній час вважається економія електроенергії та більш ефективне використання світлового дня.
Більшість сучасних електронних пристроїв, таких як смартфони та ноутбуки, перейдуть автоматично на новий час. А механічні годинники доведеться коригувати вручну.
Україна планувала відмовитися від практики переведення годинників
Ще у жовтні 2020 року нинішній голова Верховної Ради Руслан Стефанчук подав законопроєкт №4201, який передбачає скасування переведення стрілок годинника та встановлення в Україні єдиного часу.
3 березня 2021 року законопроєкт було ухвалено у першому читанні. Проте 19 березня Рада відмовилася прийняти його в цілому — за це проголосувало лише 212 депутатів. Водночас мінімально необхідною кількістю у 226 голосів парламент погодився все ж таки направити документ на повторне друге читання.
Стефанчук виступав за те, щоб його законопроєкт було повторно розглянуто саме в період дії зимового часу, маючи на увазі бажання уникнути колізії навколо необхідності повернення до цього часу, оскільки про таке повернення буквально у документі не йдеться.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Перевести стрілку на 1 годину вперед
Перехід на літній час відбувається відповідно до постанови Кабінету міністрів №509 від 13 травня 1996 року. Щорічно в останню неділю березня о третій годині ночі за київським часом годинникову стрілку необхідно перевести на одну годину вперед (на 4:00).
Головною метою такого переходу з зимового на літній час вважається економія електроенергії та більш ефективне використання світлового дня.
Більшість сучасних електронних пристроїв, таких як смартфони та ноутбуки, перейдуть автоматично на новий час. А механічні годинники доведеться коригувати вручну.
Україна планувала відмовитися від практики переведення годинників
Ще у жовтні 2020 року нинішній голова Верховної Ради Руслан Стефанчук подав законопроєкт №4201, який передбачає скасування переведення стрілок годинника та встановлення в Україні єдиного часу.
3 березня 2021 року законопроєкт було ухвалено у першому читанні. Проте 19 березня Рада відмовилася прийняти його в цілому — за це проголосувало лише 212 депутатів. Водночас мінімально необхідною кількістю у 226 голосів парламент погодився все ж таки направити документ на повторне друге читання.
Стефанчук виступав за те, щоб його законопроєкт було повторно розглянуто саме в період дії зимового часу, маючи на увазі бажання уникнути колізії навколо необхідності повернення до цього часу, оскільки про таке повернення буквально у документі не йдеться.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
У ніч проти 29 березня Україна перейде на літній час
