Магнітні бурі: прогноз на 28 березня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 28 березня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У суботу, 28 березня, очікується сонячна активність з К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: магнітні бурі, прогноз сонячної активності, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Останні новини
Курс валют на 28 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
Магнітні бурі: прогноз на 28 березня
Сьогодні, 10:12
У ніч проти 29 березня Україна перейде на літній час
Сьогодні, 09:15
Скільки коштує тен до бойлера у 2026 році та як не переплатити
Сьогодні, 09:05
Погода зміниться: на Волині прогнозують дощі та похолодання
Сьогодні, 08:20
Медіа
відео
1/8