Чому на Волині зростає ціна на гречку та чи варто робити запаси?





Журналісти Оксаною Урбан та головою Дубівської громади Романом Троцюком, аби з'ясувати причини подорожчання.



Доцентка ЛНТУ Оксана Урбан розповіла, що нинішня ціна — це результат збігу кількох факторів. Головний із них — це скорочення посівних площ у 2025 році. Менша кількість товару на ринку завжди веде до його здорожчання. Крім того, на кожну пачку крупи тиснуть витрати на електрику, пальне та логістику. Також часто ціну штовхає вгору не лише економіка, а й поведінка самих покупців.



«Коли вартість піднімається хоча б трошки, люди починають масово скуповувати гречку "про запас". Такий ажіотаж лише провокує ще більше здорожчання, адже збільшення попиту завжди диктує вищу ціну», — зазначила Оксана Урбан.



Фахівчиня розповіла, що подібні коливання вже траплялися — наприклад, у серпні 2022 року ціна сягала майже 100 гривень, але згодом стабілізувалася. Вона пояснила, що тотального дефіциту немає, а надмірні запаси часто стають марними, адже крупа має обмежені терміни зберігання і її просто доводиться викидати.



Голова Дубівської громади Роман Троцюк, дружина якого вирощує гречку, розповів, що структура посівів на полях змінилася через фінансову вигоду. Фермери — це бізнесмени, які обирають культури з вищим прибутком, а гречка наразі стала менш рентабельною.



«Цього року площі під гречкою скоротили, бо аграрії обрали інші рослини, які наразі вигідніші. Щоб вартість впала, потрібно збільшувати кількість посівів та врожайність. Це можливо, якщо з'явиться державна програма, яка зробить вирощування цієї крупи привабливим для господарників», — пояснив Роман Троцюк.



За словами голови громади, майбутня ціна залежатиме не лише від засіяних гектарів, а й від погоди. Якщо врожайність наступного року буде високою, це допоможе зупинити ріст цін. А економістка Оксана Урбан зазначила, що подальші коливання вартості цілком можливі, проте вони не будуть критичними.



«Можливо, ціна ще трошки підніметься, але це пов’язано не з якимось тотальним дефіцитом, а суто з економічними чинниками. Якщо паливо продовжить дорожчати, а попит залишатиметься високим, ціна триматиметься на нинішньому рівні або трохи зросте. Проте, якщо ажіотаж спаде, ситуація швидко стабілізується», — підсумувала експертка.



Найкраща стратегія для споживачів зараз — не створювати штучний попит. Саме спокій покупців є одним із головних запобіжників від подальшого «зліту» цін на гречку.

Ціни на основну крупу знову демонструють ріст. Якщо минулого року вартість гречки була досить низькою, то нині на полицях волинських магазинів її важко знайти дешевше ніж за 50 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію