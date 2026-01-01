Трасу «Київ – Ковель – Ягодин» хочуть масштабно оновити за 215 млрд: деталі грандіозного ремонту





Відповідна інформація з'явилась на сайті Системи управління публічними інвестиціями, передає



Це одна з ключових транспортних артерій країни, якою активно користуються як пасажири, так і вантажний транспорт. Вона – частина міжнародного коридору Європа – Азія, тому її модернізація має стратегічне значення, зазначено в інформації про ремонт.



Що саме там планують зробити?



Проєкт передбачає повну реконструкцію дороги з приведенням до параметрів першої технічної категорії. Якщо говорити простими словами, то трасу фактично перебудують, адже там мають:



- розширити дорогу до чотирьох смуг;

- повністю оновити покриття;

- збудувати та реконструювати мости, шляхопроводи і транспортні розв’язки;

- облаштувати узбіччя, зупинки і водовідведення;

- встановити сучасні системи безпеки руху;

- частково облаштувати інфраструктуру для пішоходів і велосипедистів.



Також у проєкті врахували екологічні моменти: планують використовувати перероблені матеріали, робити дренажні системи, зменшувати пил і шум, а також висаджувати зелені зони вздовж дороги.



Окремий акцент – на безпеці. Очікується, що після реконструкції кількість ДТП на ділянці зменшиться.



Коли це все станеться?



Загалом планують оновити понад 400 км дороги. Це один із найбільших дорожніх проєктів. За інформацією із системи управління, реалізація триватиме 33 місяці, з яких:



9 місяців – підготовка і розробка повного ТЕО;

24 місяці – будівельні роботи.



Після завершення очікують, що час у дорозі скоротиться приблизно на 20%, а пропускна здатність і комфорт поїздок суттєво зростуть. Зараз трафік становить близько 14 тисяч авто на добу.



Проєкт також нібито має вплинути на економіку, зокрема, активізувати торгівлю з ЄС і розвиток прикордонних регіонів.



Скільки коштує таке грандіозне оновлення?



Загальна вартість реконструкції – 215 млрд 876 млн грн:



500 млн грн – підготовка;

215 млрд грн – будівельні роботи;

376 млн грн щороку – утримання дороги;

15 тис. грн – завершення проєкту.



Середня вартість реконструкції одного кілометра – близько 457 млн грн. Для порівняння, розглядали і дешевший варіант – просто ремонт дороги за 40,5 млрд грн, але від нього відмовилися на користь повної реконструкції.



Проєкт не передбачає платного проїзду і не є самоокупним, а фінансування планують забезпечувати через державні кошти та, ймовірно, міжнародну підтримку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

