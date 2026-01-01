Курс валют на 28 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на суботу, 28 березня. Так вартість долара США підвищилася і становить 43,88 гривні. Змінилися й показники євро (втратив 24 копійки) та злотого (впав на 6 копійок).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 43,88 (+1 коп.)

Курс євро
1 євро — 50,61 (-24 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,84 (-6 коп.)

