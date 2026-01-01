Коли пекти паску на Великдень-2026: що каже церква і чи є заборонені дні
Сьогодні, 05:17
Паска — це традиційний святкова випічка, яку печуть на Великдень. Здобу печуть як знак добробуту та як символ світлого свята Воскресіння Хреста. Паска уособлює нове життя і перемогу над смертю. Її разом з іншими продуктами кладуть до великоднього кошика і освячують у церкві.
Коли потрібно пекти паски на Великдень-2026, розповів священник ПЦУ Іван Петрущак в інтерв’ю “УНІАН”.
Коли пекти паску і як молитися
Традиційно, українські господині у Чистий четвер, який цього року припав на 9 квітня, прибирають в будинках та наводять лад на кухні. Це, за словами священика, найкращий день для випікання паски та фарбування яєць. Окрім того, хороший день - Велика субота - це 11 квітня, переддень Великодня.
Над великоднім хлібом варто помолитися, радить отець Іван. Найперша молитва - "Отче наш". Також можна своїми словами попросити Бога благословити на початок випікання паски, аби вона зійшла та вдалася, а також перехрестити її перед випіканням
Можна та сказати звернення своїми словами: "В ім’я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, благослови цю справу розпочати добре і завершити, спекти, щоб ця паска була на радість всім, хто буде її споживати".
За словами священника, можете говорити своїми словами, головне – від щирого серця.
В народі існують забобони, що жінці не можна випікати паску у період менструації чи під час вагітності. Втім, не має подібних заборон. Саме тому священик каже, що братися за приготування страв на Великдень можна всім, хто хоче це робити, має час і натхнення.
З його слів, одна з найбільших чеснот для християнина – це розсудливість. Якщо жінка відчуває, наприклад, що їй важко через менструацію, вагітність або має поганий настрій, то не потрібно це робити через силу.
