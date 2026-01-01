Тепер із манго: у «Сільпо» з'явилася нова верхівка паски

Цьогоріч у мережі супермаркетів «Сільпо» до Великодня знову з'явилися верхівки пасок. Окрім класичної, тепер можна посмакувати й новою – з манго.Верхівка паски з манго вкрита жовтою помадкою, посипана сублімованими ягодами та крихтою фісташок. Тісто з пюре манго. А замість родзинок у ньому – апельсинові цукати.Важить верхівочка 130г, а її ціна – 69.99 грн.«Радісно кусь те, що справді любите, – верхівку паски. Так-так, тієї самої, сільпошної, але з пюре манго та апельсиновими цукатами. Ніжна текстура, солодка помадка, сублімована полуниця і фісташка – такий от мікс улюбленого радісного на Великдень», – пише компанія про цю великодню новинку.Серед великодніх новинок також лімітована «радісна» посипка, особливий квас, лимонад, вино «Ігор Кагорович» та шоколадні фігурки «яйця-посипанці».