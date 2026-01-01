З пліснявою та без ліфта: у лікарні на Волині виявили порушення





Про це пише



Під час моніторингового візиту до педіатричного відділення Горохівської багатопрофільної лікарні виявили низку порушень, які можуть впливати на умови перебування та безпеку дітей.



Перевірку провели представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській області.



Однією з ключових проблем стала недоступність відділення для маломобільних груп населення. Педіатрія розташована на другому поверсі й не обладнана ліфтом або підйомниками, що суперечить державним будівельним нормам. Також відсутня санітарна кімната, пристосована для людей з інвалідністю.



Суттєві порушення зафіксували і в організації харчування дітей. Зокрема:



- у закладі не було добових проб їжі;

- у приміщенні харчоблоку виявили ознаки плісняви на стінах;

- журнали обліку велися з порушеннями або заповнювалися нерегулярно;

- виявлено розбіжності між меню та фактично задокументованими стравами.



Через відсутність добових проб неможливо підтвердити, чи відповідало харчування дітей затвердженому меню.



Також перевірка показала проблеми з умовами перебування батьків разом із дітьми: у відділенні не передбачено окремих або розкладних ліжок, тому дорослі змушені спати разом із дитиною. Відсутні й дитячі приставні ліжка для немовлят.



Водночас у лікарні забезпечують безкоштовне лікування, чотириразове харчування та чисту постільну білизну.



За результатами перевірки підготують звіт із рекомендаціями щодо усунення виявлених недоліків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

