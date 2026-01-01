Хотів у Білорусь за 2000 доларів: волинянин заплатить величезний штраф за спробу підкупу прикордонника





Про це стало відомо з вироку суду від 20 березня 2026 року, передає



План втечі через ліс у Гаївці



Події розгорталися восени 2025 року. 30-річний обвинувачений, будучи військовозобов'язаним, вирішив незаконно потрапити до республіки білорусь поза офіційними пунктами пропуску.



Для реалізації плану він вийшов на зв'язок із інспектором прикордонної служби. Під час зустрічі в одному з кафе Луцька чоловік запропонував військовослужбовцю хабар у розмірі 2000 доларів США. За ці кошти прикордонник мав «заплющити очі» на перетин межі у визначеному місці.



10 жовтня 2025 року близько 10:00 ранку фігурант приїхав автомобілем «Кіа» до лісової ділянки поблизу села Гаївка (Шацька громада). Саме там, під час передачі грошей, його затримали правоохоронці.



Каяття та вирок



У судовому засіданні чоловік повністю визнав свою провину та щиро розкаявся. Він пояснив, що зараз займається ремонтом автомобілів і має можливість сплатити штраф.



Суд під головуванням судді Наталії Жевнєрової, враховуючи відсутність попередніх судимостей та молодий вік підсудного, призначив йому покарання у видгляді штрафу.



Згідно з рішенням суду, засуджений має сплатити 85 тисяч гривень – суму основного штрафу, та 4 011 гривень – витрати на проведення експертиз.



рім того, суд застосував спеціальну конфіскацію: ті самі 2000 доларів, які призначалися як хабар, вилучені в дохід держави.



Наслідки «вигідної» угоди



Спроба незаконного перетину кордону обійшлася волинянину надзвичайно дорого. Окрім втрачених 2000 доларів (близько 83 тис. грн на момент затримання) та призначеного штрафу, чоловік отримав судимість.



Мобільні телефони (iPhone 16 Pro Max та iPhone 6s) та автомобіль, на якому приїхав засуджений, суд постановив повернути власникам. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

