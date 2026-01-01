Волинянку змушують повернути субсидію через борги чоловіка по аліментах





Про це йдеться у рішенні Ковельського міськрайонного суду Волинської області, опублікованому 25 березня 2026 року, пише



Жінка перебувала на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України у Волинській області та отримувала житлову субсидію на підставі заяви від 15 листопада 2023 року. До складу домогосподарства входили вона та чоловік. За результатами верифікації було встановлено, що член домогосподарства (чоловік) має заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці. Вона не повідомила ПФУ про цю обставину протягом 30 календарних днів, як того вимагає закон, що призвело до безпідставного нарахування та виплати коштів. ПФУ направляв листи з вимогою повернути кошти, проте громадянка їх не повернула.



Розгляд справи



Сул зясував, що 31.10.2024 року ПФУ отримало відомості про те, що у складі домогосподарства жінки перебуває особа, яка згідно з даними Єдиного реєстру боржників має заборгованість за виконавчими провадженнями щодо стягнення аліментів тривалістю понад три місяці станом на дату проведення верифікації 16.09.2024 року. Інформації про те, що станом на час звернення із заявою про надання субсидії (15.11.2023 року) чи протягом періоду за який виплачувалась субсидія (листопад 2023 року, липень 2024 року), існували підстави зазначені у пп. 7 п. 14 Положення №848, у матеріалах справи відсутні.



Суд звертає увагу, що запис у Єдиному реєстрі боржників про відкриття виконавчого провадження щодо стягнення аліментів означає лише те, що судове рішення виконується у примусовому порядку. Водночас з огляду на вимоги ЗУ «Про виконавче провадження», зокрема ст. 71, виконавець зобов'язаний щомісяця обчислювати заборгованість. Відтак, підставою для відмови у призначенні субсидії/втрати права на субсидію є не сам факт відкритого провадження, а встановлений виконавцем розмір заборгованості, який перевищує суму платежів за три місяці, про що вносяться відомості у Єдиний реєстр боржників, які мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці.



Що вирішив суд?



Суд відмовив у повному обсязі у задоволенні позову Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області про стягнення з жінки надміру виплаченої субсидії в розмірі 10 489 гривень за період з 01.11.2023 року по 31.07.2024 року. Обставини, що член її домогосподарства, за даними Єдиного реєстру боржників, мав заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці станом на день звернення із заявою про призначення субсидії (15.11.2023 року) чи на момент здійснення останньої виплати (31.07.2024 року), не доведено.



"Позивач рішенням від 05.12.2023 року призначив відповідачу субсидію з 01.11.2023 року по 31.03.2024 року в розмірі 1 752 гривень на місяць, а з 01.04.2024 року по 30.04.2024 року по 545 гривень на місяць. З розрахунку виплаченої відповідачу субсидії видно, що така виплачувалась останньому і після періоду встановленого зазначеним вище рішенням, а саме у травні-липні 2024 року. Отже, суд дійшов висновку, що позивач, на підставі вимог п. 78 Положення №848, самостійно призначив (продовжив) відповідачу виплату субсидії, здійснивши перевірку відповідно до п. 79 Положення №848, та встановивши відсутність обставини, які унеможливлювали б призначення відповідачу субсидії на новий період. Отже, суд дійшов висновку, що позивач не довів тієї обставини, що член домогосподарства відповідача за даними Єдиного реєстру боржників, мав заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці станом на день звернення із заявою про призначення субсидії - 15.11.2023 року чи на момент здійснення останньої виплати 31.07.2024 року, оскільки така обставина (наявність заборгованості по аліментах за три місяці) була встановлена лише на момент верифікації 16.09.2024 року, крім того, позивач призначивши самостійно відповідачу субсидію на травень-липень 2024 року, на виконання п. 78 та 79 Положення №848, у разі наявності зазначеної вище обставини таку субсидію б не призначив. У зв'язку з тим, що суд не встановив існування підстав передбачених пп. 7 п. 14 Положення №848 та протиправних дій відповідача, суд не вбачає підстав для застосування положень ст. 1212 ЦК України. Підсумовуючи наведене, вивчивши матеріали справи, повно, всебічно, об'єктивно з'ясувавши обставини справи, оцінивши докази безпосередньо досліджені в судовому засіданні, з точки зору належності, допустимості, достовірності кожного доказу окремо, а у сукупності - з точки зору достатності та взаємозв'язку, застосувавши законодавство, що регулює спірні правовідносини, виходячи з мотивів наведених вище, керуючись внутрішнім переконанням суд дійшов висновку про те, що позивач не довів протиправної поведінки відповідача та того, що член домогосподарства відповідача за даними Єдиного реєстру боржників, мав заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці, у період в якому відповідачу виплачувалась субсидія (листопад 2023 року, липень 2024 року), відтак у задоволенні позовних вимог про стягнення з неї на користь ГУ ПФУ України у Волинській області про стягнення надміру виплаченої субсидії в розмірі 10 489 року за період з 01.11.2023 року по 31.07.2024 року, необхідно відмовити", - наголосив суд.

