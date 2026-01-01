Скандал у Луцьку: водій маршрутки принижував жінку з інвалідністю
У Луцьку пасажирка маршрутки №7 заявила про грубе ставлення з боку водія через пільговий проїзд.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент Волинь».

Про інцидент розповіла жінка на ім’я Меланія у дописі в соцмережах. За її словами, вона має інвалідність ІІ групи та пересувається за допомогою протеза ноги. Під час поїздки вона показала водієві посвідчення, однак у відповідь, каже, почула приниження на весь салон.

Меланія стверджує, що водій агресивно заявляв, нібито вона не має права на безоплатний проїзд, при цьому посилався на закон, якого не зміг ні назвати, ні підтвердити. Також, за словами жінки, він вимагав «просити дозволу» сісти до автобуса та погрожував висадити її.

Жінка наголосила, що право на пільговий проїзд для людей з інвалідністю гарантує українське законодавство, і для неї це не привілей, а життєва необхідність.

«Іноді найважче в інвалідності – не сходи, а коли люди навколо не бачать у тобі людину», – написала вона.

Меланія зазначила, що планує подати офіційну скаргу на водія.

