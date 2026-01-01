На Волині передчасно пішов із життя майор поліції Микола Гламазда

Сьогодні, 28 березня, внаслідок тяжкої хвороби передчасно пішов із життя заступник начальника сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП, майор поліції Микола Васильович Гламазда. Йому було лише 44 роки.

Про це повідомили у поліції Волинської області.

Микола Гламазда присвятив службі в органах внутрішніх справ 23 роки свого життя. За цей час він пройшов шлях на різних посадах, зарекомендувавши себе як високопрофесійний, принциповий та відповідальний працівник. Останні роки офіцер працював у секторі кримінальної поліції, де щодня стояв на захисті правопорядку та безпеки громадян.

Колеги згадують Миколу Васильовича як надійного товариша та справжнього фахівця своєї справи, який був відданий присязі до останнього дня.

«Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким покійного. Розділяємо ваш біль і сумуємо разом з вами. Світла пам’ять про Миколу назавжди залишиться в наших серцях», – йдеться у повідомленні Головного управління Національної поліції у Волинській області.

Вибір редактора
Що у декларації Катерини Шкльоди, яка виконуватиме обов'язки Луцького міського голови
Після розслідування про бізнес родини звільнилася керівниця БЕБ на Волині Лариса Ревіна
Шлейф скандалів і «порожня» декларація: що не показав мер Ківерців Олександр Ковальчук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Нове авто в родині: що задекларував голова Волинської облради Григорій Недопад
Сьогодні, 21:15
На Волині передчасно пішов із життя майор поліції Микола Гламазда
Сьогодні, 20:51
Скандал у Луцьку: водій маршрутки принижував жінку з інвалідністю
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 29 березня
Сьогодні, 20:00
Волинянку змушують повернути субсидію через борги чоловіка по аліментах
Сьогодні, 19:13
