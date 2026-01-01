На Волині передчасно пішов із життя майор поліції Микола Гламазда

Сьогодні, 28 березня, внаслідок тяжкої хвороби передчасно пішов із життя заступник начальника сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП, майор поліції. Йому було лише 44 роки.Про це повідомили у поліції Волинської області.Микола Гламазда присвятив службі в органах внутрішніх справ 23 роки свого життя. За цей час він пройшов шлях на різних посадах, зарекомендувавши себе як високопрофесійний, принциповий та відповідальний працівник. Останні роки офіцер працював у секторі кримінальної поліції, де щодня стояв на захисті правопорядку та безпеки громадян.Колеги згадують Миколу Васильовича як надійного товариша та справжнього фахівця своєї справи, який був відданий присязі до останнього дня.«Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким покійного. Розділяємо ваш біль і сумуємо разом з вами. Світла пам'ять про Миколу назавжди залишиться в наших серцях», – йдеться у повідомленні Головного управління Національної поліції у Волинській області.