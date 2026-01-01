У шлунку – монети і кільця: у Луцьку жорстоко познущалися з кота

У Луцьку рятують кота на ім’я Рижик, у животі якого лікарі виявили монети та золоті кільця. Тварина перебуває у важкому стані після ймовірного жорстокого поводження.

Про знущання з кота розповіла Вікторія Майструк у фейсбук-спільноті «Загублені та Знайдені Тварини . Луцьк та Волинська обл.», передає "Конкурент".

Історія почалася ще 9 лютого, коли кіт Рижик, який жив на території ТЦ «Гостинець» у Луцьку, зник. Раніше його підгодовували місцеві, він був контактним і довіряв людям.

Згодом Рижика знайшли, але вже у критичному стані – виснаженого та знесиленого.

Тварину доправили до ветеринарної клініки.

Під час обстеження лікарі виявили у шлунку тварини сторонні предмети – монети та золоті кільця. Їх вдалося дістати, однак стан кота залишається важким.

Наразі Рижик перебуває під наглядом медиків, йому ставлять крапельниці. На ніч його забирали додому, де він зміг відпочити у теплі.
Вибір редактора
Що у декларації Катерини Шкльоди, яка виконуватиме обов'язки Луцького міського голови
Після розслідування про бізнес родини звільнилася керівниця БЕБ на Волині Лариса Ревіна
Шлейф скандалів і «порожня» декларація: що не показав мер Ківерців Олександр Ковальчук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На війні загинув Герой з Волині Василь Колошнюк
Сьогодні, 23:19
Сьогодні, 22:12
Нове авто в родині: що задекларував голова Волинської облради Григорій Недопад
Сьогодні, 21:15
На Волині передчасно пішов із життя майор поліції Микола Гламазда
Сьогодні, 20:51
Скандал у Луцьку: водій маршрутки принижував жінку з інвалідністю
Сьогодні, 20:38
