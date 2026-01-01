У шлунку – монети і кільця: у Луцьку жорстоко познущалися з кота

У Луцьку рятують кота на ім’я Рижик, у животі якого лікарі виявили монети та золоті кільця. Тварина перебуває у важкому стані після ймовірного жорстокого поводження.Про знущання з кота розповіла Вікторія Майструк у фейсбук-спільноті «Загублені та Знайдені Тварини . Луцьк та Волинська обл.», передає "Конкурент".Історія почалася ще 9 лютого, коли кіт Рижик, який жив на території ТЦ «Гостинець» у Луцьку, зник. Раніше його підгодовували місцеві, він був контактним і довіряв людям.Згодом Рижика знайшли, але вже у критичному стані – виснаженого та знесиленого.Тварину доправили до ветеринарної клініки.Під час обстеження лікарі виявили у шлунку тварини сторонні предмети – монети та золоті кільця. Їх вдалося дістати, однак стан кота залишається важким.Наразі Рижик перебуває під наглядом медиків, йому ставлять крапельниці. На ніч його забирали додому, де він зміг відпочити у теплі.