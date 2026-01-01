На війні загинув Герой з Волині Василь Колошнюк

На фронті загинув захисник з Волині Василь Іванович Колошнюк, який родом із села Колона.Про це повідомили у Павлівській сільській раді.Життя сержанта Василя Колошнюка обірвалося 27 березня 2026 року. Герой до останнього подиху залишався вірним військовій присязі та українському народові. Воїн загинув внаслідок удару ворожого безпілотного літального апарату під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Верхня Терса Воздвижівської сільської територіальної громади, що на Запоріжжі.Василь Іванович народився 25 листопада 1979 року. Односельці та побратими згадують його як людину слова, відповідального командира та щирого патріота.«Василь Іванович був вірним сином своєї країни. Він обрав шлях захисника і віддав найдорожче — своє життя — за наш спокій, за мирне небо над Україною, за майбутнє кожного з нас», — йдеться у повідомленні сільської ради.Про дату прибуття траурного кортежу «На щиті» та час чину поховання місцева влада обіцяє повідомити додатково.Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя.