Чи очікувати магнітні бурі 29 березня: прогноз

У неділю, 29 березня, на Землі очікується сонячна активність із К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.Про це повідомляє meteoagent.За даними Meteoprog, упродовж минулої доби сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці зафіксували два спалахи класу С. Вони сильно не впливають на Землю. А також один спалах класу М1,3, який може викликати невеликий рівень радіоперешкод.Очікується, що в неділю геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня.“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.