29 березня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 29 березня, відзначають Всесвітній день піаніста.День народження сьогодні відзначає заступник голови Волинської обласної ради(на фото). Також день народження 29 березня у журналісткиВітаємо їх зі святом та бажаємо здоров’я, невичерпної енергії та любові.Іменини цього дня – Марко, Кирило, Остап, Іван, Потап, Пилип. Хай ангел-охоронець буде завжди поряд із вами.Цей день в історії:• 1886 – Джон Пембертон з Атланти створив новий лікувальний напій, нині відомий під назвою кока-кола• 1910 – у Марселі піднявся в повітря перший гідроплан, пілотований Альбером Фабром• 1933 – валлійський журналіст Ґарет Джоунс опублікував репортаж про Великий Голод в Україні1991 – у Києві відбувся перший вечір поетичної групи "Бу-Ба-Бу" (Юрій Андрухович, Олександр Ірванець, Віктор Неборак).• 1998 – Парламентські вибори в Україні 1998• 2004 – в Україні створили Громадянську кампанію "Пора!"