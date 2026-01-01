Нове авто в родині: що задекларував голова Волинської облради Григорій Недопад

Григорій Недопад подав щорічну декларацію про доходи за минулий 2025 рік.

Адресою фактичного проживання 44-річний Григорій Недопад вказав село Прилуцьке Луцької громади, передає



Нерухомість посадовця



У декларації за минулий рік, як і в 2024 році, Григорій Недопад вказав квартиру в селі Прилуцькому Луцького району загальною площею 235,3 метра квадратних. Помешкання придбане 26 вересня 2009 року та перебуває у власності громадянки України Євгенії Олександрівни Жуховицької. Вартість квартири на час її купівлі не вказана. Григорій Недопад разом з дружиною Оленою, сином Олегом і донькою Тетяною мають право на безоплатне користування цією квартирою.



У декларації голова Волинської облради також зазначив, що його дружина Олена — власниця квартири у місті Луцьку площею 116,9 метри квадратних. Квартира придбана 23 лютого 2011 року. На момент купівлі її вартість становила 566 тисяч 476 гривень. На це помешкання право на безоплатне користування має громадянка України Євгенія Жуховицька.



Григорій Недопад вказав, що його син Олег Недопад від 29 серпня 2016 року є власником квартири у місті Луцьку площею 67,7 метра квадратних. Також володіє квартирою у Луцьку і донька посадовця — Тетяна Недопад. Власницею помешкання площею 54,7 метра квадратних вона стала теж 29 серпня 2016 року. Вартість квартир на час купівлі не вказана.



У власності Григорія Недопада — два гаражі у місті Луцьку. Один — площею 18,10 квадратних метрів, придбаний 25 грудня 2015 року. Інший — площею 24,8 метра квадратних. Право власності на нього посадовець набув 12 лютого 2016 року. На час купівлі його вартість була 49 тисяч 300 гривень.



Транспортні засоби



Григорій Недопад володіє автомобілем VOLKSVAGEN TOUAREG 2017 року. Дата купівлі — 19 березня 2021 року. На момент набуття права її вартість становила 490 тисяч 700 гривень.



У 2025 році в родині голови обласної ради з’явився новий транспортний засіб. 18 квітня 2025 року власником автомобіля марки FORD MUSTANG 2021 року став син посадовця — Олег Недопад. Вартість автівки на час купівлі — 881 тисяча 889 гривень.



Доходи голови обласної ради за 2025 рік



Григорій Недопад за 2025 рік як голова Волинської обласної ради отримав 1 мільйон 66 тисяч 447 гривень заробітної плати. У 2024 році його річна заробітна плата становила 888 тисяч 107 гривень.



Також за сумісництвом як викладач в Академії рекреаційних технологій і права посадовець отримав 29 тисяч 184 гривні зарплати.



Доходи дружини Олени у декларації не вказані, натомість зазначена зарплата сина Олега Недопада у розмірі 243 тисячі 271 гривні у товаристві з обмеженою відповідальністю "ХАРД МЕД". Також у декларації голова облради вказав стипендію сина у Луцькому національному технічному університеті на суму 45 тисяч 198 гривні.



Грошові активи



Григорій Недопад задекларував 6 тисяч 200 доларів США готівкою. На банківських рахунках у голови обласної ради — 14 тисяч 364 гривні.



У декларації посадовець вказав, що його дружина Олена Недопад зберігає 23 тисячі доларів США та 15 тисяч Євро готівкою. На банківському рахунку у дружини розміщені 102 гривні.



Громадська діяльність



У декларації голова обласної ради вказав, що входить до складу керівних органів громадських організацій. Зокрема, Григорій Недопад є президентом "Федерації волейболу Волинської області", головою відділення Національного Олімпійського комітету України у Волинській області та президентом "Федерації легкої атлетики Волинської області".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію