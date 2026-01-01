Зеленський домовився про дизель для України на рік на Близькому Сході
Сьогодні, 05:17
Президент Володимир Зеленський заявив, що під час візиту на Близький Схід домовився про постачання дизелю для України щонайменше на один рік.
Як повідомляє РБК-Україна, про це глава держави сказав під час спілкування з пресою.
За словами Зеленського, Україна поставила собі два завдання і обидва вона виконала.
"Мені потрібно було домовитися, далі це вже питання НАК "Нафтогазу", що у разі дефіциту і сильного виклику в світі, як забезпечити, наприклад, дизелем країну. Я вчора домовився про дизель як мінімум на рік. Ось. І далі це питання вже нашої компанії і компаній місцевих", - сказав президент.
Також він повідомив, що резерви пального в Україні були порожніми. Причини, чому країна не поповнювала їх - це удари РФ з початку війни, а також довготривалі контракти, які мають українські компанії, приватний сектор або "Укрнафта".
"Тобто наші резерви в контрактах. Але коли є виклики, є дефіцит, це може працювати, а може уповільнюватись. Тому потрібні довготривалі домовленості з енергетичними країнами, я б так сказав. Саме про це ми і домовляємось", - пояснив Зеленський.
Також глава держави наголосив, що на сьогодні Сили оборони України забезпечує паливом на всі 100%.
"У нас пріоритет - армія, ми розуміємо чіткий об’єм, скільки в нас постачання. У нас постачання всього дизелю і бензину на всю державу, включаючи армію, десь 700 тисяч тонн на місяць. Ми приблизно розуміємо об’єми - десь приблизно біля восьми, там 7,2-7,4 млн тонн на рік. В принципі, ми розуміємо як це забезпечувати", - резюмував він.
Останні новини
Чи очікувати магнітні бурі 29 березня: прогноз
Сьогодні, 01:30
29 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На війні загинув Герой з Волині Василь Колошнюк
28 березня, 23:19