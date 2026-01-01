Що буде з курсом долара і євро у квітні: прогнози експертів





Про це повідомив банкір Тарас Лєсовий у коментарі



За його словами, НБУ залишається головним гравцем, який має резерви, аби урівноважити попит і не допустити дестабілізації гривні. Втім, війна в Україні та ситуація на Близькому Сході — це ключові фактори, від яких залежить, скільки коштуватиме валюта найближчими тижнями. Загалом, каже Лєсовий, загальна невизначеність нікуди не зникне.



Курс у квітні — прогноз банкіра



Банкір прогнозує, що на міжбанку можливі помітні коливання — різниця між зростанням і зниженням в окремі дні може сягати 0,5-0,7 грн. Проте очікується, що ситуація залишиться під контролем НБУ.



Орієнтовні межі курсу:



долар: 43,75 — 44,50 грн/долар



євро: 49,5 — 52 грн/євро



Доктор економічних наук Олексій Плотніков наголошує, що у квітні динаміка щодо курсу долала буде залежати від багатьох факторів, які не залежать від Національному банку. Зокрема, йдеться про війну і глобальну напруженість на Близькому Сході.



«Важко робити кваліфікований прогноз, бо ніхто не прогнозував, що буде війна у Перській затоці, що США почнуть цю війну. Тобто є чинники, які слабо прогнозували, оскільки вони вважалися не дуже ймовірними», — висловився економіст у коментарі



Слід очікувати коливань у діапазоні 43,70-44,30 грн/дол. протягом другого місяця весни. Знову таки, в який бік піде курс долара — залежить від ситуації у світі.



Щодо євро, то ситуація у квітні буде залежати від позиції долара в парі. Якщо американська валюта зміцниться, курс євро опуститься, — і навпаки. За словами Олексія Плотнікова, важко прогнозувати показники в обмінниках.



«Плюс зростання цін на пальне, яке зросло по всьому світу: і в Сполучених Штатах Америки, і по європейських країнах. Я не кажу вже про Україну. Звичайно, це впливає на довіру до долара, а вона трансформується у співвідношення до євро», — каже експерт.

Протягом березня в Україні долар стрімко дорожчав, а євро залишався відносно стабільним. На гривню продовжують впливати війна, а також світова турбулентність на ринках нафти та золота. Водночас квітень може стати одним із вирішальних місяців, який задасть ритм валютному року.

