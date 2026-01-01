Зґвалтував 7-річну доньку знайомої: на Волині чоловіка відправили за ґрати

Суд виніс вирок 32-річному жителю Волині за зґвалтування та сексуальне насильство щодо маленької дівчинки

Про це інформує Офіс генпрокурора.

Слідство довело, що влітку 2024 року в одному з сіл Володимирського району чоловік завів 7-річну доньку своєї знайомої до нежитлової будівлі, де зґвалтував її та вчинив інші дії сексуального характеру.

Зловмисника засудили до 15 років позбавлення волі.

Окрім тюремного терміну, суд призначив чоловікові примусову амбулаторну психіатричну допомогу. Дані про засудженого внесуть до Єдиного реєстру осіб, які вчинили злочини проти статевої недоторканості дітей.

