Купити паску в супермаркеті Луцька: огляд цін та асортименту





Оглядала асортимент та ціни у передвеликодній тиждень кореспондентка



Щороку постає знайоме питання: що ж вигідніше – придбати готову здобу чи спекти її власноруч? Спробуємо розібратися, як воно у 2026.



Скільки коштує паска в супермаркеті



У мережі магазинів АТБ, які є у різних мікрорайонах, є доступний широкий вибір великодньої випічки. Тут можна знайти як продукцію із власної пекарні, так і паски від інших виробників.



Ціни стартують від 34,50 гривні за традиційну паску та сягають 160,40 гривні за варіанти з різними додатками. Наприклад, якщо хочеться чогось цікавого, можна звернути увагу на сирну паску з журавлиною від ТМ «Скиба» за 126,90 гривні або на Теремнівський сирний кекс за 160,40 гривні.



Супермаркет «Сільпо» пропонує великий асортимент на будь-який смак. Тут 100 грамів класичної паски коштують 39,99 гривні, а 500 грамів імпортного панетоне – 339 гривень.



Якщо ж хочеться здивувати, вирушаючи в гості, можна обрати великодній кекс Balocco «Пандоро» у жерстяній упаковці – його вартість становить 999 гривень. Також у продажі є паски та кекси власного виробництва – за 400 грамів кексу «Панетоне» доведеться заплатити 279 гривень.



Один із найбільших виборів пасхальної продукції можна знайти у «Торбі», тут розташовано аж декілька стендів. Зокрема, 100 грамів паски з корицею коштують 34,90 гривень, а «Австрійської» з шоколадною крихтою – 39,99 гривні.



Паска «Елітна» з цукерками, печивом та зефіром коштує 299,90 гривні. Загалом у магазині представлений величезний асортимент – від традиційних пасок до великодніх панетоне з нестандартними начинками.



У «ТамТамі» покупцям пропонують поєднання сучасної та традиційної великодньої здоби. Класична паска тут коштує 29,90 гривень за 200 грамів, а 300-грамова без родзинок – 159,90 гривні.



Якщо хочете відчути нові смакові поєднання, то можна придбати карамельну, фісташкову чи сирну, їхня ціна від 399,90 гривні.



Скільки коштує спекти паску вдома



Відповідь на це питання журналісти дізналися, взявши для прикладу класичну великодню здобу за рецептом Євгена Клопотенка та ціни на продукти в АТБ:



750-800 г пшеничного борошна – 25,45 грн;

220 мл теплого молока 2,5% – 10,27 грн;

25 г живих дріжджів – 2,65 грн;

1 яйце (додатково жовток) – 16 гривень;

2 столові ложки сметани 20% – 5,50 грн;

225 г цукру + 1 столова ложка для опари – 10 гривень;

10 г ванільного цукру – 1,70 грн;

1 апельсин (сік і цедра) – 18,40 грн;

100 г м'якого вершкового масла 82,5% – 59,40 грн;

2 столові ложки соняшникової олії – 2,80 грн;

25 мл коньяку/віскі/ рому – 34 гривні;

100 г родзинок/цукатів – 30 гривень;

200 г цукрової пудри та дрібка солі – 14 гривень;

декоративна посипка – 5 гривень.



Отже, дві порції паски, спеченої вдома, обійдуться приблизно у 335 гривень, а процес приготування подарує ще й святковий настрій та домашній затишок.



Покупна паска у магазинах коштує від 29,90 гривні за класичні варіанти до 999 гривень за преміальні та імпортні види.

