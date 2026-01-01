У Луцьку дозволили святити самогонку на Великдень
Сьогодні, 21:46
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл розповів про найдивніші предмети, які люди клали у кошик. Серед них – оковита.
Чи можна святити самогонку – священослужитель розповів у короткому бліці представнику Громадянського руху «СВІДОМІ» Євгенію Мікояну, передає "Конкурент".
Михаїл каже, що найдивнішою річчю, яку він бачив у великодньому кошику, була... самогонка.
«Ой, там багато речей. Все, що хочеш», – поділився духівник.
Чи можна святити самогонку
Михаїл зауважив, що головне – не зловживати.
«Можна святити все, що хочеш, тому що пасхальний кошик повинен складатися з продуктів, які принесуть тобі фізичне задоволення. Якщо ти освячуєш горілку, не зловживаєш, то воно приносить задоволення. Багато з'їдженої ковбаси буде проблема, багато випитої горілки – теж саме», – відповів митрополит.
