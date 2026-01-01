Вже скоро: у Луцьку відбудеться гучний розіграш квартири та авто заради порятунку Матвія Колядюка

Матвію Колядюку.



У 5-річного волинянина Матвія Колядюка рідкісна генетична хвороба – мʼязова дистрофія Дюшена. На лікування препаратом Elevidys йому потрібно було зібрати 2,9 мільйона доларів. Блогери з усієї України, та в тому числі з Волині, обʼєдналися, щоб зібрати хлопчику кошти на лікування. Втім, вже 16 квітня збір буде закрито спільними зусиллями, а Матвій згодом вирушить на лікування в Дубай.



Для того, аби взяти участь в розіграші квартири в ЖК «Гордість», автомобілів, золотих злитків, 5 тисяч доларів готівкою, потрібно зробити внесок на банку мами Матвія Колядюка



«Ми неймовірні вдячні усім людям, які довіряють нам і надсилають кошти в допомогу Матвійка. Спільними зусиллями нам, ймовірно, вдасться зібрати навіть більше, ніж потрібно на укол Elevidys. Тому, порадившись з мамою Матвія та нашою ініціативною групою, ми вирішили залишок коштів передати на лікування хлопчику з такою ж хворобою – Богдану Ільківу. От і сподіваємось, що вийде так, що Матвійко з Богданом поїдуть разом, бо до завершення його збору теж лишилось небагато. Дякуємо нашим людям! Це неймовірна сила єдності», – розповів власник будівельної компанії «Сімейна Фортеця» Олександр Князєв.



16 квітня запрошують усіх бажаючих доєднатися до розіграшу в колишньому кінотеатрі «Батьківщина». Початок розіграшу о 18:00.



