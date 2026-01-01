Коли у Луцьку святитимуть паски: розклад богослужінь у храмах міста





Храм Софії Премудрості Божої (вул. Банкова)



Освячення кошиків триватиме у суботу з 14:00 до 18:00, а святкове богослужіння розпочнеться о 23:30 і завершиться близько 3:00 ранку неділі.



Свято-Іллінський Храм (вул. Станіславського)



Великодні кошики можна освятити в суботу з 12:00 до 14:00, нічне богослужіння з літургією розпочнеться о 00:00, а вечірня служба — у неділю о 17:00.



Храм святого Миколая Чудотворця ПЦУ (просп. Відродження, 46)



Святкова служба розпочнеться у суботу о 23:30 і триватиме до ранку неділі, після чого відбудеться освячення пасок.



Свято-Покровський Храм (вул. Данила Галицького, 12)



Освячення великодніх кошиків відбудеться у суботу з 11:00 до 17:00, а святкова Полуношниця розпочнеться о 23:00.



Хрестовоздвиженська церква (вул. Данила Галицького, 2)



Освятити паски можна буде у суботу з 12:00 після літургії, а також безпосередньо під час нічного богослужіння в неділю.



Кафедральний собор Святої Трійці ПЦУ (вул. Градний узвіз,1)



У суботу, 11 квітня літургії розпочнуться о 7:00 та 9:00. Освячувати пасхальні кошики біля собору будуть протягом усього дня — з 12:00 до 21:00. Пізня служба (Опівнічна) розпочнеться о 23:20.



У неділю, 12 квітня, на Великдень, о 00:00 відбудеться Хресний хід та перше освячення страв. Ще одна святкова літургія та освячення пасок пройдуть о 7:30 у нижньому храмі. Вечірня служба запланована на 17:00.



Храм Святої Великомучениці Катерини ПЦУ (вул. Ветеранів)



У суботу освячення кошиків триватиме з 12 по 18 годину, також є можливість освятити паску у неділю зранку після служби.





