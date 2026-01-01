Коли у Луцьку святитимуть паски: розклад богослужінь у храмах міста
Сьогодні, 21:15
12 квітня православні віряни Луцька святкуватимуть Воскресіння Христове. У храмах міста пройдуть святкові літургії та освячення великодніх кошиків.
Журналісти ВСН поспілкувалися із настоятелями храмів, аби дізнатися розклад богослужінь та освячення Великодніх кошиків.
Храм Софії Премудрості Божої (вул. Банкова)
Освячення кошиків триватиме у суботу з 14:00 до 18:00, а святкове богослужіння розпочнеться о 23:30 і завершиться близько 3:00 ранку неділі.
Свято-Іллінський Храм (вул. Станіславського)
Великодні кошики можна освятити в суботу з 12:00 до 14:00, нічне богослужіння з літургією розпочнеться о 00:00, а вечірня служба — у неділю о 17:00.
Храм святого Миколая Чудотворця ПЦУ (просп. Відродження, 46)
Святкова служба розпочнеться у суботу о 23:30 і триватиме до ранку неділі, після чого відбудеться освячення пасок.
Свято-Покровський Храм (вул. Данила Галицького, 12)
Освячення великодніх кошиків відбудеться у суботу з 11:00 до 17:00, а святкова Полуношниця розпочнеться о 23:00.
Хрестовоздвиженська церква (вул. Данила Галицького, 2)
Освятити паски можна буде у суботу з 12:00 після літургії, а також безпосередньо під час нічного богослужіння в неділю.
Кафедральний собор Святої Трійці ПЦУ (вул. Градний узвіз,1)
У суботу, 11 квітня літургії розпочнуться о 7:00 та 9:00. Освячувати пасхальні кошики біля собору будуть протягом усього дня — з 12:00 до 21:00. Пізня служба (Опівнічна) розпочнеться о 23:20.
У неділю, 12 квітня, на Великдень, о 00:00 відбудеться Хресний хід та перше освячення страв. Ще одна святкова літургія та освячення пасок пройдуть о 7:30 у нижньому храмі. Вечірня служба запланована на 17:00.
Храм Святої Великомучениці Катерини ПЦУ (вул. Ветеранів)
У суботу освячення кошиків триватиме з 12 по 18 годину, також є можливість освятити паску у неділю зранку після служби.
