Вела Viber-групу про «погоду»: винесли вирок жінці, яка «зливала» локації ТЦК у Луцькому районі





Про це йдеться у вироку суду від 3 квітня, передає



«Прогноз погоди» для ухилянтів



Як вбачається з матеріалів справи, жінка була адміністраторкою спеціалізованої групи у месенджері Viber під назвою «Погода Рожище». Спільноту, що налічувала майже 3000 учасників, використовували для оперативного сповіщення мешканців Луцького району про проведення мобілізаційних заходів.



Слідство встановило, що протягом 2025 та початку 2026 року обвинувачена систематично публікувала повідомлення про переміщення військових. Щоб приховати протиправну діяльність, вона використовувала завуальовані терміни.



Серед зафіксованих епізодів:



- сповіщення про рух військових автомобілів з Рожища до села Топільне;

- повідомлення про перевірки на автостанції у Рожищі;

- інформування про присутність представників ТЦК поблизу храму в селі Копачівка.



Позиція суду та покарання



Суд розцінив такі дії як перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період (частина 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України).



У вироку зазначили, що жінка усвідомлювала суспільно небезпечний характер своїх дій, які підривали обороноздатність країни.



Під час досудового розслідування обвинувачена уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. Вона щиро розкаялася та активно сприяла розкриттю злочину.



Враховуючи, що жінка раніше не була судима та має на утриманні малолітню дитину і хвору матір, суд призначив узгоджене сторонами покарання.



Згідно з постановою суду:



- жінку визнали винною та призначили покарання у виді 5 років позбавлення волі;

- на підставі статті 75 Кримінального кодексу України її звільнили від відбування терміну з іспитовим строком на 1 рік;

- основне знаряддя злочину – смартфон Samsung Galaxy A52 – конфіскували у власність держави.

Рожищенський районний суд обрав покарання уродженці села Крижівка Рожищенської громади, яка інформувала про місця перебування представників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).Про це йдеться у вироку суду від 3 квітня, передає Район.Рожище

