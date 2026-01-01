Буданов зробив заяву про закінчення війни





Як повідомляє Кирило Буданов в інтерв’ю Bloomberg.



За його словами, у переговорному процесі з Росією є прогрес. Буданов також переконаний, що він не затягнеться.



"Усі вони розуміють, що війна має закінчитися. Ось чому вони ведуть переговори. Я не думаю, що це займе багато часу", - зазначив він.



Глава ОП визнав, що дотепер обидві сторони дотримувалися "максималістських позицій" у переговорах за посередництва США, але вони поступово наближаються до компромісу. Він зауважив, що країна-агресорка має чіткий стимул для укладення угоди.



"На відміну від нас, вони витрачають власні кошти. Це величезні суми - вже у трильйонах", - заявив Буданов.



Водночас він відмовився сказати, як саме міг би виглядати можливий компроміс щодо територіального питання, яке є найскладнішим у переговорах.



Bloomberg із посиланням на джерела у Кремлі констатує, що переговори зайшли в глухий кут, а сторони лише зафіксували позиції, які залишаються неприйнятними одна для одної.



Переговори щодо миру в Україні



Нагадаємо, вчора Буданов заявив, що удари по нафтових терміналах країни-агресорки впливають на переговорний процес. З цієї причини Україна почує на наступних переговорах "багато нового" від росіян.



Зазначимо, президент України Володимир Зеленський відкинув будь-який обмін території Донбасу на інші регіони. Він заявив, що РФ розуміє, що не зможе утримати території прикордоння, і прийде момент, коли ЗСУ витіснять росіян звідти.



Нещодавно Bloomberg з посиланням на джерела написало, що у США вірять, що, попри зміщення фокусу Вашингтона на Близький Схід, проведення переговорів між Росією та Україною все ще можливе.

