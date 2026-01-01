Волинянин побив односельчанку та погрожував поліцейським гранатою

Волинянин, який погрожував поліцейським гранатою, перебуватиме під вартою.Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 43-річному жителю села Журавичі Луцького району повідомлено про підозру у заподіянні легкого тілесного ушкодження, незаконному поводженні з боєприпасами та погрозі насильством щодо працівників правоохоронного органу у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків (ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 345 КК України).Встановлено, що на вулиці в рідному селі чоловік під час сварки з односельчанкою двічі вдарив жінку по голові, тримаючи в руці корпус наступальної осколкової гранати типу РГД-5.Після цього він погрожував цією ж гранатою працівникам поліції, які приїхали на виклик.Луцький міськрайонний суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Волинський апеляційний суд, дослухавшись до доводів прокурорів, залишив це рішення в силі.