Як у Луцьку на Великдень курсуватиме громадський транспорт

12 та 13 квітня громадський транспорт працюватиме у режимі вихідного дня.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

12 та 13 квітня режим роботи автобусних та тролейбусних маршрутів в Луцькій міській територіальній громаді буде здійснюватись за графіками вихідного дня.

"Для зручності відстеження руху громадського транспорту рекомендуємо користуватись мобільним додатком “Сіті Кард”, на сайті оператора АСООП “Сіті Кард” (електронна адреса: citycard.net/Кабінет/Маршрути/(змінити напрямок)) та на інших мобільних додатках “City Bus”, “EasyWay”", - наголошують у міській раді.

