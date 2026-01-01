Як у Луцьку на Великдень курсуватиме громадський транспорт
Сьогодні, 14:47
12 та 13 квітня громадський транспорт працюватиме у режимі вихідного дня.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
12 та 13 квітня режим роботи автобусних та тролейбусних маршрутів в Луцькій міській територіальній громаді буде здійснюватись за графіками вихідного дня.
"Для зручності відстеження руху громадського транспорту рекомендуємо користуватись мобільним додатком “Сіті Кард”, на сайті оператора АСООП “Сіті Кард” (електронна адреса: citycard.net/Кабінет/Маршрути/(змінити напрямок)) та на інших мобільних додатках “City Bus”, “EasyWay”", - наголошують у міській раді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
12 та 13 квітня режим роботи автобусних та тролейбусних маршрутів в Луцькій міській територіальній громаді буде здійснюватись за графіками вихідного дня.
"Для зручності відстеження руху громадського транспорту рекомендуємо користуватись мобільним додатком “Сіті Кард”, на сайті оператора АСООП “Сіті Кард” (електронна адреса: citycard.net/Кабінет/Маршрути/(змінити напрямок)) та на інших мобільних додатках “City Bus”, “EasyWay”", - наголошують у міській раді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
