Уряд призначив нового голову митниці: хто ним став

Орест Мандзій.



Подання про призначення Мандзія вніс міністр фінансів Сергій Марченко, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, пише



«Очікуємо від нового керівника продовження реформи митної служби, формування сучасної, прозорої й ефективної митної системи, яка працює на забезпечення фінансової стійкості держави», — написала вона.



Комісія, яка обирала голову митниці, складалася з трьох представників українського бізнесу та трьох міжнародних експертів з антикорупційного й митного напрямів. Вони обрали двох фіналістів конкурсу — Мандзія та Руслана Даменцова, також працівника НАБУ — і передали їх на розгляд міністра фінансів Марченка.

