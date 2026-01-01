Уряд призначив нового голову митниці: хто ним став

Новим головою Державної митної служби України став працівник Національного антикорупційного бюро України Орест Мандзій.

Подання про призначення Мандзія вніс міністр фінансів Сергій Марченко, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, пише Громадське.

«Очікуємо від нового керівника продовження реформи митної служби, формування сучасної, прозорої й ефективної митної системи, яка працює на забезпечення фінансової стійкості держави», — написала вона.

Комісія, яка обирала голову митниці, складалася з трьох представників українського бізнесу та трьох міжнародних експертів з антикорупційного й митного напрямів. Вони обрали двох фіналістів конкурсу — Мандзія та Руслана Даменцова, також працівника НАБУ — і передали їх на розгляд міністра фінансів Марченка.

