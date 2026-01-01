Військовим готують нові контракти та змінять зарплати вже цього року: що відомо





Як повідомляє Юлія Свириденко.



За її словами, Міністерство оборони проводить аудит системи заробітних плат військових і працює над новою моделлю контрактної служби.



Вона додала, що уряд вже проговорив з міністром оборони відповідні контракти, які будуть пропонуватися.



"Знову-таки, я думаю, що на загал ми за пару тижнів зможемо вийти і проговорити з парламентарями, але якраз ці контракти і дадуть можливість мати диференційовану заробітну плату в залежності від того, на якій посаді і яку функцію виконує той чи інший військовослужбовець", - сказала Свириденко.



Нагадаємо, як раніше стало відомо, в Україні готують зміни до підходів мобілізації, які передбачають ширше залучення військовослужбовців на контрактній основі та поступове коригування чинних процедур. Нові правила можуть представити вже найближчими місяцями.



Нещодавно президент Володимир Зеленський сказав, що Україна хоче відмовитись від проведення мобілізації на користь контрактної армії, але поки що не має на неї фінансування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

