Скільки волинян оцифрували трудові книжки





Про це 10 квітня Ольга Волдинер.



Що таке електронна трудова книжка



Електронні трудові книжки — це цифрові аналоги паперових. Їх запровадили в Україні з 10 червня 2021 року, щоб удосконалити облік, зменшити паперовий документообіг, а в майбутньому — для автоматичного оформлення пенсії без візиту до сервісного центру, наголошують у Пенсійному фонді.



Дані про прийняття на роботу, переведення, звільнення та інші кадрові зміни тепер вносять до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.



Хто і як має вносити дані в електронну трудову книжку

Оцифрувати трудову книжку може роботодавець, і сам працівник через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду. Щоб самому оцифрувати трудову книжку, потрібно:



зробити скан-копії сторінок трудової книжки та інших потрібних документів;



увійти до особистого кабінету на вебпорталі одним з трьох способів — 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), який можна отримати в державній податковій службі, акредитованому центрі сертифікації ключів, а також у деяких банках; 2) через сервіс ID.GOV.UA, який передбачає ідентифікацію за банківською карткою; 3) через Дія.Підпис;



перейти до розділу "Комунікації з ПФУ";



обрати вкладку "Відомості про трудові відносини";



завантажити скан-копії.



"Перехід від паперових носіїв до електронної форми обліку трудової діяльності — це не просто технічна зміна. Найперше — це захист даних, бо паперові книжки легко пошкодити або втратити. А електронна система гарантує надійне збереження інформації. Особливо це актуально сьогодні, коли воєнні дії та надзвичайні ситуації ставлять під загрозу документи українців", — зазнають у Пенсійному фонді Волині.



Як перевірити, чи трудова книжка оцифрована



Електронні трудові книжки можна буде переглядати на вебпорталі пенсійного фонду. Для цього потрібно:



зайти на вебпортал одним із трьох способів (через КЕП, сервіс ID.GOV.UA або Дія.Підпис);



перейти до розділу "Електронна трудова книжка";



натиснути кнопку "Дані ЕТК";



обрати вкладку "Відцифрована ЕТК".



Також можна скористатися розділом "Звернення". Там видно, у якому стані й на якому етапі оцифрування.



Що робити з паперовою трудовою і кому не треба її оцифровувати

Паперова трудова книжка буде непотрібна з червня 2026 року. До цього часу краще її зберігати, навіть якщо вона вже оцифрована. Оцифрування відбувається один раз.



Як зазначили у Пенсійному фонді Волині, оцифрування трудової книжки не потрібне тим, хто вже перебуває на пенсії. Їх дані вже оцифровані.



Що відомо про трудову книжку "в цифрі"



10 червня 2021 року набув чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, щодо ведення обліку трудової діяльності працівника в електронній формі". Перехід до електронних книжок має завершитись за 5 років— 10 червня 2026 року. Цей час будуть дійсні і паперові, і електронні трудові книжки.



4 березня 2021 року Президент Володимир Зеленський підписав закон про електронний облік трудової діяльності українців.



5 лютого 2021 року Верховна Рада України прийняла в цілому закон №3623 щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі. Відповідне рішення підтримали 265 народних депутатів.



22 лютого 2021 року Кабінет міністрів схвалив постанову про додаткові заходи соціального захисту пенсіонерів у 2021 році, якою, зокрема, затверджується індексація пенсій з 1 березня.



Кабмін разом з Міністерством соціальної політики повністю напрацювали стратегію запровадження накопичувальної пенсійної системи в Україні у 2021 році.

Станом на квітень 55% волинян мають електронні трудові книжки. Оцифрували наразі документи 116 тисяч 400 працівників із 211 з половиною тисяч. Зробити це можна до червня 2026 року. Про це 10 квітня Суспільному повідомила начальниця Управління інформаційних систем та електронних реєстрів Пенсійного фонду України у Волинській області

