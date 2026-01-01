У світлі свічок кожна нота звучатиме особливо: лучан запрошують на концерт класичної музики до Дня Європи





Про це повідомили на



«9 травня о 17:00 на основній сцені розквітне магія живого звучання: естрадно-симфонічний оркестр та провідні артисти подарують атмосферу витонченості, романтики та щирих емоцій.



У програмі – перлини світової класики та сучасні композиції:

твори Вольфганга Амадея Моцарта, Йоганнеса Брамса, Джакомо Пуччіні, Астора П’яццолли, а також улюблені мелодії – «Libertango», «Por Una Cabeza», «Sway» та інші», – йдеться в повідомленні.



На сцені виступатимуть народний артист України Василь Чепелюк, заслужена артистка України Софія Матюшенко, Дмитро Репюк, Дарина Сцьольна, Остап Годлевський та інші артисти театру.



Головний диригент – заслужений артист України Микола Гнатюк.



Два відділення концерту – від ніжної класики до пристрасних ритмів танго та світових хітів, а фіналом стане зворушлива композиція «Вічна любов».



Коли?



Субота, 9 травня о 17:00.



«У м’якому світлі свічок кожна нота звучатиме особливо – ніжно, глибоко та по-справжньому чарівно. Не пропустіть вечір, який хочеться прожити ще раз», - зазначають у театрі.



Квитки можна придбати у касі театру та адміністраторів, а незабаром і на сайті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський драмтеатр запрошує на концерт класичної музики при свічках до Дня Європи.Про це повідомили на фейсбук-сторінці театру «9 травня о 17:00 на основній сцені розквітне магія живого звучання: естрадно-симфонічний оркестр та провідні артисти подарують атмосферу витонченості, романтики та щирих емоцій.У програмі – перлини світової класики та сучасні композиції:твори, а також улюблені мелодії – «Libertango», «Por Una Cabeza», «Sway» та інші», – йдеться в повідомленні.На сцені виступатимуть народний артист України, заслужена артистка Українита інші артисти театру.Головний диригент – заслужений артист УкраїниДва відділення концерту – від ніжної класики до пристрасних ритмів танго та світових хітів, а фіналом стане зворушлива композиція «Вічна любов».Субота, 9 травня о 17:00.«У м’якому світлі свічок кожна нота звучатиме особливо – ніжно, глибоко та по-справжньому чарівно. Не пропустіть вечір, який хочеться прожити ще раз», - зазначають у театрі.Квитки можна придбати у касі театру та адміністраторів, а незабаром і на сайті.

