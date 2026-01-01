У світлі свічок кожна нота звучатиме особливо: лучан запрошують на концерт класичної музики до Дня Європи

Волинський драмтеатр запрошує на концерт класичної музики при свічках до Дня Європи.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці театру.

«9 травня о 17:00 на основній сцені розквітне магія живого звучання: естрадно-симфонічний оркестр та провідні артисти подарують атмосферу витонченості, романтики та щирих емоцій.

У програмі – перлини світової класики та сучасні композиції:
твори Вольфганга Амадея Моцарта, Йоганнеса Брамса, Джакомо Пуччіні, Астора П’яццолли, а також улюблені мелодії – «Libertango», «Por Una Cabeza», «Sway» та інші», – йдеться в повідомленні.

На сцені виступатимуть народний артист України Василь Чепелюк, заслужена артистка України Софія Матюшенко, Дмитро Репюк, Дарина Сцьольна, Остап Годлевський та інші артисти театру.

Головний диригент – заслужений артист України Микола Гнатюк.

Два відділення концерту – від ніжної класики до пристрасних ритмів танго та світових хітів, а фіналом стане зворушлива композиція «Вічна любов».

Коли?

Субота, 9 травня о 17:00.

«У м’якому світлі свічок кожна нота звучатиме особливо – ніжно, глибоко та по-справжньому чарівно. Не пропустіть вечір, який хочеться прожити ще раз», - зазначають у театрі.
Квитки можна придбати у касі театру та адміністраторів, а незабаром і на сайті.

