У світлі свічок кожна нота звучатиме особливо: лучан запрошують на концерт класичної музики до Дня Європи
Сьогодні, 12:09
Волинський драмтеатр запрошує на концерт класичної музики при свічках до Дня Європи.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці театру.
«9 травня о 17:00 на основній сцені розквітне магія живого звучання: естрадно-симфонічний оркестр та провідні артисти подарують атмосферу витонченості, романтики та щирих емоцій.
У програмі – перлини світової класики та сучасні композиції:
твори Вольфганга Амадея Моцарта, Йоганнеса Брамса, Джакомо Пуччіні, Астора П’яццолли, а також улюблені мелодії – «Libertango», «Por Una Cabeza», «Sway» та інші», – йдеться в повідомленні.
На сцені виступатимуть народний артист України Василь Чепелюк, заслужена артистка України Софія Матюшенко, Дмитро Репюк, Дарина Сцьольна, Остап Годлевський та інші артисти театру.
Головний диригент – заслужений артист України Микола Гнатюк.
Два відділення концерту – від ніжної класики до пристрасних ритмів танго та світових хітів, а фіналом стане зворушлива композиція «Вічна любов».
Коли?
Субота, 9 травня о 17:00.
«У м’якому світлі свічок кожна нота звучатиме особливо – ніжно, глибоко та по-справжньому чарівно. Не пропустіть вечір, який хочеться прожити ще раз», - зазначають у театрі.
Квитки можна придбати у касі театру та адміністраторів, а незабаром і на сайті.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці театру.
«9 травня о 17:00 на основній сцені розквітне магія живого звучання: естрадно-симфонічний оркестр та провідні артисти подарують атмосферу витонченості, романтики та щирих емоцій.
У програмі – перлини світової класики та сучасні композиції:
твори Вольфганга Амадея Моцарта, Йоганнеса Брамса, Джакомо Пуччіні, Астора П’яццолли, а також улюблені мелодії – «Libertango», «Por Una Cabeza», «Sway» та інші», – йдеться в повідомленні.
На сцені виступатимуть народний артист України Василь Чепелюк, заслужена артистка України Софія Матюшенко, Дмитро Репюк, Дарина Сцьольна, Остап Годлевський та інші артисти театру.
Головний диригент – заслужений артист України Микола Гнатюк.
Два відділення концерту – від ніжної класики до пристрасних ритмів танго та світових хітів, а фіналом стане зворушлива композиція «Вічна любов».
Коли?
Субота, 9 травня о 17:00.
«У м’якому світлі свічок кожна нота звучатиме особливо – ніжно, глибоко та по-справжньому чарівно. Не пропустіть вечір, який хочеться прожити ще раз», - зазначають у театрі.
Квитки можна придбати у касі театру та адміністраторів, а незабаром і на сайті.
У світлі свічок кожна нота звучатиме особливо: лучан запрошують на концерт класичної музики до Дня Європи
