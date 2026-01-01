У Луцьку чоловіка наздогнали у під'їзді та силоміць «мобілізували»: як прокоментували ситуацію у ТЦК

У Луцьку на вулиці Грушевського група оповіщення наздогнала та затримала місцевого жителя, який намагався втекти у під’їзд багатоповерхівки. Чоловіка доставили до ТЦК і направили на військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби.

Як розповіла ZAXID.NET речниця Волинського обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук, 8 квітня близько 17:35 у районі залізничного вокзалу під час планових заходів оповіщення представники ТЦК помітили чоловіка, який, побачивши службові автомобілі, почав тікати.

«53-річний чоловік забіг до під’їзду будинку, де проживає. Його наздогнали на другому поверсі, зупинили та встановили особу. Як зʼясувалося, він є порушником правил військового обліку, оскільки вчасно не оновив свої дані», – зазначила Уляна Кравчук.

На відео, яке оприлюднив телеграм-канал «Труха Луцьк», видно, що в затриманні брали участь семеро військовослужбовців. Троє з них силоміць вели чоловіка до службового автомобіля, оскільки він чинив опір.

Після затримання лучанина доставили до ТЦК для уточнення облікових даних і проходження ВЛК. За результатами медогляду його визнали придатним до служби та призвали до однієї з військових частин.

У ТЦК додали, що своєчасне оновлення військово-облікових даних є обов’язком кожного військовозобов’язаного, відповідно до чинного законодавства України. Ухилення від цього обов’язку передбачає адміністративну відповідальність.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, ТЦК
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
130м² за державний кошт: колишній заступник голови Волинської ОВА став власником квартири у Струмівці
$500 тисяч доларів готівки і нерухомість родини: що задекларував заступник начальника поліції Волині
Що задекларувала директорка Шацького нацпарку Христецька, яку вже кілька років судять за незаконне збагачення
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україна відповість дзеркально: Зеленський озвучив рішення щодо Великоднього перемир'я
Сьогодні, 11:36
У Луцьку чоловіка наздогнали у під'їзді та силоміць «мобілізували»: як прокоментували ситуацію у ТЦК
Сьогодні, 11:05
Як підвищити врожайність без перевитрат: роль правильно підібраних добрив
Сьогодні, 11:03
Посланець путіна прибув до США на переговори, – Reuters
Сьогодні, 10:46
Вартість проїзду у маршрутках хочуть підняти до 24 гривень: у Луцьку розпочалося громадське обговорення
Сьогодні, 10:10
Медіа
відео
1/8