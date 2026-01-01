У Луцьку чоловіка наздогнали у під'їзді та силоміць «мобілізували»: як прокоментували ситуацію у ТЦК





Як розповіла Уляна Кравчук, 8 квітня близько 17:35 у районі залізничного вокзалу під час планових заходів оповіщення представники ТЦК помітили чоловіка, який, побачивши службові автомобілі, почав тікати.



«53-річний чоловік забіг до під’їзду будинку, де проживає. Його наздогнали на другому поверсі, зупинили та встановили особу. Як зʼясувалося, він є порушником правил військового обліку, оскільки вчасно не оновив свої дані», – зазначила Уляна Кравчук.



На відео, яке оприлюднив телеграм-канал «Труха Луцьк», видно, що в затриманні брали участь семеро військовослужбовців. Троє з них силоміць вели чоловіка до службового автомобіля, оскільки він чинив опір.



Після затримання лучанина доставили до ТЦК для уточнення облікових даних і проходження ВЛК. За результатами медогляду його визнали придатним до служби та призвали до однієї з військових частин.



У ТЦК додали, що своєчасне оновлення військово-облікових даних є обов’язком кожного військовозобов’язаного, відповідно до чинного законодавства України. Ухилення від цього обов’язку передбачає адміністративну відповідальність.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на вулиці Грушевського група оповіщення наздогнала та затримала місцевого жителя, який намагався втекти у під’їзд багатоповерхівки. Чоловіка доставили до ТЦК і направили на військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби.Як розповіла ZAXID.NET речниця Волинського обласного ТЦК та СП, 8 квітня близько 17:35 у районі залізничного вокзалу під час планових заходів оповіщення представники ТЦК помітили чоловіка, який, побачивши службові автомобілі, почав тікати.«53-річний чоловік забіг до під’їзду будинку, де проживає. Його наздогнали на другому поверсі, зупинили та встановили особу. Як зʼясувалося, він є порушником правил військового обліку, оскільки вчасно не оновив свої дані», – зазначила Уляна Кравчук.На відео, яке оприлюднив телеграм-канал «Труха Луцьк», видно, що в затриманні брали участь семеро військовослужбовців. Троє з них силоміць вели чоловіка до службового автомобіля, оскільки він чинив опір.Після затримання лучанина доставили до ТЦК для уточнення облікових даних і проходження ВЛК. За результатами медогляду його визнали придатним до служби та призвали до однієї з військових частин.У ТЦК додали, що своєчасне оновлення військово-облікових даних є обов’язком кожного військовозобов’язаного, відповідно до чинного законодавства України. Ухилення від цього обов’язку передбачає адміністративну відповідальність.

